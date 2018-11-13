США не считают аудиозапись убийства Хашуджи указанием на вину саудовского принца – Болтон

Власти США не считают, что аудиозапись убийства журналиста Джамаля Хашуджи как-то указывает на вину в этом преступлении наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда. Об этом заявил во вторник в беседе с журналистами помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, прибывший в Сингапур для участие в саммите АСЕАН.

Как указал Болтон, он лично не слушал эту аудиозапись, предоставленную властями Турции, однако опроверг предположения журналистов, что она указывает на вину саудовского принца.

"Не думаю, что это тот вывод, к которому пришли люди, слушавшие ее. И это определенно не является позицией саудовских властей", - приводит его слова агентство Bloomberg.

Ранее сообщалось, что турецкая разведка располагает аудиозаписью телефонного звонка, совершенного одним из убийц обозревателя Джамаля Хашуджи в саудовском консульстве в Стамбуле их куратору. Как пишет The New York Times, на записи слышно, как участник убийства просит "передать об этом шефу". Три различных источника издания, которые прослушали эту аудиозапись, считают этим "шефом" наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана.

Отмечается, что на записи слышен голос саудовского спецагента Махера Абдулазиза Мутреба, который часто путешествовал с саудовским кронпринцем, а перед убийством Хашуджи приехал в Стамбул.

Напомним, что саудовский журналист Джамаль Хашуджи пропал после визита в консульство своей страны в Стамбуле для оформления документов 2 октября. Турецкие власти с самого начала скандала заявляли об убийстве, однако Эр-Рияд эти обвинения последовательно отрицал.

В то же время, как мы уже писали, король и кронпринц Саудовской Аравии провели встречу с сыном и братом покойного журналиста.

Также сообщалось, что саудовский миллиардер, принц Аль-Валид бен Таляль настаивает на непричастности Мухаммеда бин Салмана.