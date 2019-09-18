США официально сменили название Kiev на Kyiv

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Библиотека Конгресса США официально ввела использование названия Kyiv. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

"Друзья, только получил невероятные новости из Вашингтона! Библиотека Конгресса официально запровадила использование названия нашей столицы как #Kyiv! Без сомнения, положительные превращение мирового масштаба нуждаются во времени, но шаг за шагом, мы дойдем к цели", – заявили в МИД.

В начале октября 2018 Министерство иностранных дел Украины начало онлайн-кампанию #CorrectUA, в рамках которой обращается к иностранным СМИ и иностранных аэропортов с целью корректировки правописания города на латине (#KyivNotKiev).

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Напомним, ранее аналогичное решение приняли в лондонском международном аэропорту Лутон. Употребление названия столицы Украины в соответствии с правописанием на английском ввела WizzAir – единственная авиакомпания, которая осуществляет авиаперелеты в эту воздушную гавань из Киева.

Кроме этого, международный аэропорт Барселоны – один из самых загруженных аэропортов мира – тоже стал использовать корректное написание названия Киева.

Кроме того, перед этим на единое корректное название украинской столицы – Kyiv вместо Kiev –перешел израильский аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве.

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