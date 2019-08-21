США отказали в визе любовнице Бориса Джонсона

При этом Кэрри Симондс не может обратиться к британскому премьеру за содействием

Борис Джонсон и Кэрри Симондс / Фото: Reuters

Предстоящий саммит стран "Большой семерки" может быть омрачен неприятным инцидентом вокруг спутницы премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

По данным Daily Mail, американские власти отказали 31-летней Кэрри Симондс в выдаче визы США.

Сожительница главы британского правительства собиралась отправиться в США для работы в благотворительной природоохранной организации Oceana, но получила отказ по причине ее визита в самопровозглашенное государство Сомалиленд.

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В прошлом году она действительно посетила это непризнанное африканское и встретилась с его главой Мусе Бихи Абди и обсудила с ним вопросы прав женщин и загрязнения мирового океана.

Стоит отметить, что Великобритания является одной из немногих стран, имеющих дипотношения с Сомалилендом, но МИД Соединенного Королевства предостерегает британцев от посещения как Сомали, так и Сомалиленда. США же это образование не признают. При этом Вашингтон может отвергнуть обращение за визой тех, кто с марта 2011 года посещал Иран, Сирию, Иран, Судан, Ливию, Сомали и Йемен.

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Ситуацию осложняет то, что Симондс не может официально обратиться за содействием в ее получении в канцелярию премьера, поскольку она не замужем за Джонсоном, который по-прежнему все еще не развелся со своей супругой Мариной Уилер.

Сама Симондс, представители дипмиссии США и Даунинг-стрит от комментариев отказались. Один же из дипломатических источников выразил надежду, что эта проблема будет разрешена "вовремя, чтобы госпожа Симондс поехала, как и планировалось, в США".

Напомним, что победой Бориса Джонсона на внутренних выборах в Консервативной партии он и Саймондс попали в скандал: соседи услышали из их квартиры в Лондоне крики и вызвали полицию. Однако в ходе беседы с хозяевами прибывшие стражи порядка признаков правонарушения не выявили.

Ранее "Сегодня" сообщали о том, как сами британцы относятся к внутрисемейным взаимоотношениям премьера с его женщинами.

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