США ожидают, что все страны НАТО увеличат оборонные расходы к 2024 году

Президент США привержен тому, чтобы сделать НАТО сильнее, способной одолеть угрозы и будущие вызовы

/ Фото: REUTERS/Joshua Roberts

США ожидают, что все страны — члены НАТО к 2024 году увеличат расходы на оборону до 2% ВВП. Об этом заявил журналистам представитель американской администрации высокого ранга на брифинге, посвященном участию главы Белого дома Дональда Трампа в саммите альянса в Лондоне 3–4 декабря.

"Президент США привержен тому, чтобы сделать НАТО сильнее, способной одолеть угрозы и будущие вызовы. В связи с этим мы призываем все страны НАТО увеличить расходы на оборону в рамках решений саммита в Уэльсе", — сказал он.

"В 2016 году только четыре члена НАТО тратили на оборону 2% ВВП. Теперь таких стран девять, — отметил ведущий брифинга. — Ожидаем, что все остальные это сделают к 2024 году".

Реклама

На саммите НАТО в Уэльсе в 2014 году все европейские страны взяли на себя обязательство довести свои военные расходы до 2% ВВП в течение 10 лет. Между тем, согласно финансовой статистике, опубликованной в марте в последнем годовом отчете генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, к 2024 году ряд ведущих европейских государств альянса, в частности ФРГ, заветной цифры не достигнут.

Ранее канал CNN сообщил, что союзники НАТО согласовали новую формулу распределения расходов. Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно критиковал НАТО и упрекал европейских партнеров в недостаточном расходовании средств на оборону.

В тренде Переговоры следует вести с участием представителей европейских стран – Макрон отказался от идеи Путина о ракетах

На следующей неделе Трамп отправится в Лондон на саммит НАТО, чтобы отпраздновать 70-летие альянса. В течение многих лет он заявлял, что США оплачивают большую часть расходов НАТО по сравнению с другими членами альянса.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил о "смерти мозга" НАТО. Он раскритиковал отсутствие координации по стратегическим решениям между США и их союзниками по альянсу.

А в конце октября, в Украину прибыла делегация НАТО во главе с Йенсом Столтенбергом. Он анонсировал новую инициативу во взаимодействии альянса с Украиной. Генсек отметил, что сейчас альянс работает с Украиной в трех форматах: комплексный пакет помощи, годовые национальные программы и Комиссия Украина-НАТО.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама