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США перебросят дивизию в Восточную Европу

2 октября, 21:33

Американские войска прибудут в ФРГ с февраля по май 2020 года

/ Фото: Getty Images

Американские военные планируют отработать оперативную передислокацию одной из своих дивизий из США через Германию в Восточную Европу в рамках учений Defender-2020 (Защитник-2020). Об этом говорится в письме министерства обороны ФРГ к представителям парламентских фракций в комитете германского бундестага по обороне, обнародованном в среду, 2 октября.

Отмечается, что Германия станет логистическим центром в ходе переброски американских военнослужащих в Польшу и страны Балтии.

Учения Defender-2020, в которых помимо США и Германии будут участвовать 15 других государств НАТО, могут стать крупнейшими подобными маневрами за последние 25 лет.

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В них будут задействованы до 20 тысяч солдат и офицеров США, а также военная техника. Предполагается, что американские войска прибудут в ФРГ с февраля по май 2020 года, причем основное время их переброски в Восточную Европу придется на апрель – начало мая.

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Фото из открытых источников

Ранее сообщалось, что США отправят в Польшу дополнительные войска.

Позже стало известно, что США создадут в польском городе Познань дивизионное командование и будут оттуда руководить действиями своих войск на восточном фланге Европы.

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Германия США учения передислокация Восточная Европа дивизия

Источник: Сегодня

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