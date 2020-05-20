США передали Украине 15,5 млн долларов для борьбы с коронавирусом

Из этой сумы Киев получил 13,1 млн долларов гуманитарной помощи в области здравоохранения

Украина получила помощь от СШАв размере 15,5 млн долларов для борьбы с пандемией коронавируса.

Об этом заявил Госдепартамент.

От Вашингтона Киев получил 13,1 млн долларов гуманитарной помощи в области здравоохранения, которая "позволит улучшить возможности местных медицинских учреждений по уходу за больными и в борьбе с дальнейшим распространением COVID-19".

Реклама

Предоставленная помощь включает 2,4 млн долларов, предназначенных на поддержку уязвимых групп населения во время пандемии.

"Соединенные Штаты инвестировали почти 5 млрд долларов в общую помощь Украине за последние 20 лет, в том числе почти 362 млн долларов на здравоохранение", – говорится в сообщении внешнеполитического ведомства США.

Также финансовую помощь получили Казахстан – более 3,1 млн долларов, Киргизия – 900 тыс. долларов, Таджикистан – 866 тыс. долларов, Туркменистан – около 920 тыс. долларов, Узбекистан – примерно 3,9 млн долларов, Армения – 2,7 млн долларов, Азербайджан – почти 3,6 млн долларов, Белорусь – 1,7 млн долларов, Грузия -2,7 млн долларов и Молдова – почти 2,2 млн долларов.

Ранее сообщалось, что Вашингтон по решению суда должен представить письма о приостановке военной помощи Киеву.

Реклама

Также мы писали о том, что ЕС выделил Украине пакет помощи в размере 80 млн евро, которая будет направлена на поддержку украинской системы здравоохранения, экономики (в частности, малых и средних предприятий) и тех, кто больше всего пострадал от кризиса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама