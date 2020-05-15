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Вашингтон по решению суда должен представить письма о приостановке военной помощи Киеву

15 мая, 01:27

Елена Кузьмич

Это - электронная переписка президента, или вице-президента, или непосредственных советников американского президента

Судья Эми Джексон выдала запрос с требованием к администрации президента США Дональда Трампа предоставить электронную переписку, в котором говорилось о военной помощи Украине. Также Белый дом должен передать указание президента о приостановке такой помощи.

Об этом сообщает "Голос Америки" со ссылкой на издание Law and Crime.

"Именно, документы в этой категории – это электронная переписка президента, или вице-президента, или непосредственных советников президента по президентскому решению об объеме, сроках и цели задержки военной помощи Украине", – заявила заместитель юриста бюджетного управления Белого дома Гедере Уолш.

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Ранее сообщалось, что сенаторы Демократической партии США призвали Пентагон расследовать задержку финансовой помощи Украине. Поводом для этого стали подозрения в том, что президент США Дональд Трамп пытался использовать ее в качестве рычага давления на украинские власти.

Напомним, США восстановили всю военную помощь Украине как по линии Госдепартамента, так и по линии Пентагона.

Также на закрытых слушаниях в Палате представителей Конгресса США заместитель госсекретаря по политическим делам Дэвид Хейл рассказал, что распоряжение заморозить финансовую и военную помощь Украине административно-бюджетному управлению Белого дома отдал лично Дональд Трамп.

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США Белый дом письма Украина военная помощь

Источник: Интерфакс-Украина

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