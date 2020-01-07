США планируют новые санкции против Венесуэлы

Речь идет о дополнительных санкциях против физлиц, о дополнительных экономических санкциях

/ Фото: AFP

Власти США готовят дополнительные санкции в связи с венесуэльским кризисом.

Об этом заявил американский спецпосланник по Венесуэле Эллиот Абрамс.

"Речь идет о дополнительных санкциях против физлиц, о дополнительных экономических санкциях", – сказал он.

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Абрамс пояснил, что в Вашингтоне считают необходимым сочетать "положительные и отрицательные" меры, чтобы добиться ухода от власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Среди "положительных" мер он назвал сбор средств для поддержки венесуэльской оппозиции.

Напомним, что ранее Мадуро сообщил о выборе нового спикера Национальной ассамблеи.

Как мы писали ранее, переговоры представителей правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро и оппозиции, возглавляемой Хуаном Гуайдо, будут возобновлены.

Отметим, в январе 2019 года на фоне массовых протестов против Мадуро председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Большинство стран Евросоюза, США, Канада, Австралия и часть стран Латинской Америки заявили о признании Гуайдо временным президентом Венесуэлы, а Россия, Китай и Куба поддержали Мадуро.

При этом в конце апреля Гуайдо объявил о начале "финального этапа" отстранения Мадуро от власти, после чего улицы страны начали заполняться людьми и дошло до серьезных стычек.

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