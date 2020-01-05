США планируют очень быстро ударить по 52 объектам Ирана в ответ на возможное нападение

/ Фото: REUTERS/Eva Marie Uzcategui

Соединенные Штаты Америки нанесут "очень быстро и очень сильно" удары по 52 иранским объектам в ответ на любое потенциальное нападение исламской республики, которое может быть совершено после убийства генерала Касема Сулеймани. Соответствующее сообщение президент США Дональд Трамп разместил на своей странице в Twitter.

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"Пусть это послужит предупреждением. Если Иран нанесет удар по американцам или американским объектам, то мы уже нацелены на 52 иранских объекта (символизирующих 52 американских заложника, захваченных Ираном много лет назад). Некоторые из них являются весьма значительными и важными для Ирана и иранской культуры. Удары будут нанесены по этим мишеням и самому Ирану очень быстро и очень сильно. США больше не хотят угроз!" — написал хозяин Белого дома.

По его версии, "Иран очень смело говорит" о нанесении Соединенным Штатам удара в ответ на американскую операцию, жертвой которой стал Сулеймани. "Он (генерал — Ред.) уже атаковал наше посольство и готовился к дополнительным ударам по другим объектам. От Ирана на протяжении уже многих лет сплошные проблемы", — считает президент.

Напомним, что ранее 63-летний генерал-лейтенант Аль-Кудс Касем Сулеймани был убит на рассвете 3 января под Багдадом, куда он прибыл для встречи с командирами иракской милиции, – беспилотник подорвал два автомобиля, в которых, кроме Сулеймани, находился также заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака Абу Махди аль-Мухандис. Место иранского военачальника уже занял его заместитель бригадный генерал Исмаил Каани.

Духовный лидер Исламской республики аятолла Али Хаменеи осудил убийство командира иранского спецназа и пообещал отомстить тем, кто за этим стоит. Хаменеи также объявил трехдневный общенациональный траур. А президент Хасан Рухани обещал отреагировать на случившееся "более ожесточенным противостоянием" Америке.

Пентагон взял ответственность за ликвидацию, отметив, что операция проводилась по указанию президента США Дональда Трампа. Непосредственной причиной удара считается попытка штурма американского посольства в Багдаде, предпринятая 31 декабря, ответственность за которую США возложили на Тегеран.

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