США планируют создать систему для выявления пусков гиперзвукового оружия

Соединенные Штаты Америки, которые ищут союзника для давления в Тихом океане, должны создать системы космического базирования, которые позволят заранее засекать пуски гиперзвукового оружия. Об этом заявил замглавы Космического командования американских Вооруженных сил Джеймс Дикинсон, – пишет ТАСС.
"Нам нужны средства обнаружения космического базирования, это абсолютно необходимо для решения этой проблемы с гиперзвуковым оружием, чтобы мы могли на раннем этапе засечь эту угрозу", — сказал он.
По его словам, он будет активно выступать за "создание сенсоров космического базирования".
Ранее сообщалось об удвоении в 2020 году финансирования разработки гиперзвуковых боеприпасов наземного, воздушного и морского базирования. По данным американских СМИ, сейчас в интересах военных осуществляются девять проектов. На 2020 год назначены летные испытания нескольких прототипов.
Напомним, ранее в 2019 году президент РФ Владимир Путин поручил создать гиперзвуковую ракету наземного базирования средней дальности.
Также в Пентагоне рассказали об испытаниях гиперзвуковой "супер-пупер-ракеты" президента США Дональда Трампа.
Гиперзвуковое оружие способно одолеть вражескую противоракетную оборону. Оно может проникнуть в нужную зону, а затем выпустить другие воздушные системы в режиме ожидания. Эти системы могут ударить по различным целям, таким как пусковые установки ракет и радары ПВО.
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