США подготовили два плавучих госпиталя для борьбы с коронавирусом

Соединенные Штаты подготовили два плавучих госпиталя для размещения больных, заразившихся коронавирусом.
Об этом заявил в среду президент США Дональд Трамп, который ранее рассказал, когда вспышка коронавируса в США пойдет на спад, на пресс-конференции в Белом доме.
"Мы отправили по запросу два плавучих госпиталя, они готовы прямо сейчас, огромные корабли. Один из них называется "Мерси", другой – "Комфорт". Отличные корабли, они готовы подойти к Нью-Йорку, я говорил об этом с губернатором штата Эндрю Куомо", - заявил Трамп.
В Соединенных Штатах, согласно информации Университета Джонса Гопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, Всемирной организации здравоохранения и других официальных источников, число случаев заражения коронавирусом увеличилось до 7324, умерли по меньшей мере 115 человек.
Как уже сообщалось, случаи инфицирования зафиксировали во всех штатах США.
Ранее американский президент Дональд Трамп назвал беспрецедентными темпы разработки учеными его страны антикоронавирусной вакцины.
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