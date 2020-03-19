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США подготовили два плавучих госпиталя для борьбы с коронавирусом

19 марта, 00:20

Елена Вус

Корабли готовы готовы подойти к Нью-Йорку

Соединенные Штаты подготовили два плавучих госпиталя для размещения больных, заразившихся коронавирусом.

Об этом заявил в среду президент США Дональд Трамп, который ранее рассказал, когда вспышка коронавируса в США пойдет на спад, на пресс-конференции в Белом доме.

"Мы отправили по запросу два плавучих госпиталя, они готовы прямо сейчас, огромные корабли. Один из них называется "Мерси", другой – "Комфорт". Отличные корабли, они готовы подойти к Нью-Йорку, я говорил об этом с губернатором штата Эндрю Куомо", - заявил Трамп.

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В Соединенных Штатах, согласно информации Университета Джонса Гопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, Всемирной организации здравоохранения и других официальных источников, число случаев заражения коронавирусом увеличилось до 7324, умерли по меньшей мере 115 человек.

Как уже сообщалось, случаи инфицирования зафиксировали во всех штатах США.

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США корабли госпиталь эпицентр коронавирус Дональд Трамп COVID-19

Источник: ТАСС

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