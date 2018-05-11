США помогут Северной Корее деньгами: Помпео назвал условие

Сегодня, 23:23

США помогут Северной Корее деньгами при условии полной денуклеаризации

фото AFP
фото AFP

США помогут КНДР решить экономические проблемы при условии, если северокорейский режим откажется  от ядерного оружия.

Об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Южной Кореи.

По словам Помпео, главной целью недавнего визита в Пхеньян была полная и верифицируемая денуклеаризация Корейского полуострова. Он сообщил, что у него был "хороший" и "содержательный" разговор с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

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Напомним, что госсекретарь США Майк Помпео посетил Пхеньян. По итогам визита Северная Корея отпустила на волю трех американских граждан.

Трамп вместе с вице-президентом Майком Пенсом встретили трех американцев, вернувшихся из заключения в КНДР. 

Напомним, 27 апреля Ким Чен Ын встретился с президентом Южной Кореи Мун Джэ Ином. Север и Юг Кореи намерены подписать мирный договор и будут работать над процессом денуклеаризации на Корейском полуострове. Об этом говорится в подписанной лидерами КНДР и Республики Корея совместной декларации по итогам саммита.

В свою очередь Трамп положительно отреагировал на соглашение двух стран. По его мнению, это историческое событие, однако только время покажет, насколько оно будет действенным. Об этом он написал на своей странице в социальной сети.
деньги, США, КНДР, помпео, Майк Помпео
Источник:

Associated Press

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