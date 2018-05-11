США помогут Северной Корее деньгами: Помпео назвал условие

США помогут КНДР решить экономические проблемы при условии, если северокорейский режим откажется от ядерного оружия.

Об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Южной Кореи.

По словам Помпео, главной целью недавнего визита в Пхеньян была полная и верифицируемая денуклеаризация Корейского полуострова. Он сообщил, что у него был "хороший" и "содержательный" разговор с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

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Напомним, что госсекретарь США Майк Помпео посетил Пхеньян. По итогам визита Северная Корея отпустила на волю трех американских граждан.

Трамп вместе с вице-президентом Майком Пенсом встретили трех американцев, вернувшихся из заключения в КНДР.

Напомним, 27 апреля Ким Чен Ын встретился с президентом Южной Кореи Мун Джэ Ином. Север и Юг Кореи намерены подписать мирный договор и будут работать над процессом денуклеаризации на Корейском полуострове. Об этом говорится в подписанной лидерами КНДР и Республики Корея совместной декларации по итогам саммита.

В свою очередь Трамп положительно отреагировал на соглашение двух стран. По его мнению, это историческое событие, однако только время покажет, насколько оно будет действенным. Об этом он написал на своей странице в социальной сети.