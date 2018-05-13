США предоставят КНДР гарантии безопасности в обмен на соглашение о разоружении

Сегодня, 22:23

Вашингтон намерен добиваться от КНДР разоружения на долговременной основе

фото AFP
фото AFP

Соединенные Штаты готовы предоставить Пхеньяну гарантии безопасности в обмен на заключение соглашения о ядерном разоружении Северной Кореи, заявил в воскресенье госсекретарь США Майк Помпео.

"Само собой, мы предоставим гарантии безопасности", – сказал Помпео.

Он отметил, что Вашингтон намерен добиваться от КНДР разоружения на долговременной основе.

"Можете не сомневаться, интересы Америки здесь заключаются в предотвращении рисков, что Северная Корея совершит ядерный удар по Лос-Анджелесу или Денверу или по этому месту, где мы сейчас сидим", – заявил он в интервью американскому телеканалу "Фокс ньюс".

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"Это наша цель, это та позиция, которую обозначил президент, и это та миссия, с которой он отправил меня (в КНДР – ред.) на прошлой неделе, чтобы задать нам траекторию по достижению этой цели", – добавил Помпео.

Напомним, не так давно стало известно, что переговоры между лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом пройдут 12 июня в Сингапуре.

Как сообщалось, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и американский лидер Дональд Трамп в телефонном разговоре договорились поддерживать давление на КНДР с целью денуклеаризации страны.
США, КНДР, госсекретарь, северная корея, помпео
Источник:

Интерфакс-Украина

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