США предупредили, что Иран может достать ракетами до Европы

Сегодня, 18:27

По данным Госдепа, у Тегерана есть свои ракеты средней дальности

Иран расширил свои ракетные возможности. Фото: AFP
Иран расширил свои ракетные возможности. Фото: AFP

Иран проводил в январе 2017 года запуск ракеты средней дальности, способной нести ядерные боеголовки и достичь европейских столиц. С таким утверждением выступил в четверг спецпредставитель Госдепартамента США по Ирану Брайан Хук.

"По нашим оценкам, в январе 2017 года Иран запустил ракету средней дальности", - сказал он.

"Она имеет полезную нагрузку более 500 кг и может использоваться, чтобы нести ядерные боеголовки. Ее предполагаемая дальность – более 1,2 тыс. миль (около 2000 км. – Ред.. Этого вполне достаточно, чтобы достичь некоторых европейских столиц", – добавил Хук.s.

Ранее военные иранского Корпуса стражей Исламской революции заявили, что базы США в Афганистане, ОАЭ и Катаре, а также авианосцы США в Персидском заливе находятся в радиусе действия иранских ракет.

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"Они находятся в пределах нашей досягаемости, и мы можем ударить по ним, если они (американцы) сделают шаг", – цитирует агентство Tasnim главу подразделения воздушных сил революционной гвардии Амирали Гаджизаде.

По его словам, гвардейцы улучшили точность своих ракет и, в частности, они могут ударить по авиабазе Аль-Удэйд в Катаре, базе Аль-Дафра в Объединенных Арабских Эмиратах и базе Кандагар в Афганистане, где находятся войска США.

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Напомним, в мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий – сделки, которая ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. Он обещал не только возобновить старые, но и ввести новые санкции против Тегерана.
Иран, США, Европа, ракеты
Источник:

ТАСС

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