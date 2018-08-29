Иран пригрозил выходом из ядерной сделки

Сегодня, 23:20

Иранский Верховный лидер отметил, что не возражает против продолжения переговоров с Европой

фото AFP
фото AFP

Иран выйдет из ядерного соглашения, если придет к выводу, что оно не отвечает национальным интересам.

Об этом заявил Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, сообщает Anadolu.

"Ядерное соглашение - это не цель, а средство. Если она не будет отвечать национальным интересам Ирана, то Тегеран выйдет из нее", – сказал Хаменеи на встрече с членами иранского правительства.

Иранский Верховный лидер отметил, что не возражает против продолжения переговоров с Европой, но правительству Ирана не стоит полагаться на нее в вопросах сохранения ядерного соглашения или экономики.

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По его мнению, переговоры с США на нынешнем этапе невозможны на любом уровне.

Напомним, в мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий – сделки, которая ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. Он обещал не только возобновить старые, но и ввести новые санкции против Тегерана.

Часть американских санкций начала действовать в ночь на 7 августа, охватив автомобилестроительный сектор Ирана, куплю-продажу золота и ряда металлов. Ограничения на экспорт нефтепродуктов вступят в силу 5 ноября, при этом Трамп неоднократно заявлял, что готов к переговорам с иранской стороной для заключения нового соглашения.
Иран, США, хаменеи, ядерная сделка

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