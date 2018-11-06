Американские военные боятся, что Иран может дать военный ответ на санкции США

По данным источников, СЕНТКОМ больше всего беспокоит способность Ирана ограничить судоходство в Персидском заливе

Министерство обороны США отклонило запрос Центрального командования (СЕНТКОМ) американских вооруженных сил о наращивании военного присутствия страны в Персидском заливе на случай непрогнозируемой реакции Исламской Республики Иран (ИРИ) на новые санкции Вашингтона. Об этом сообщила в понедельник телекомпания Си-эн-эн со ссылкой на два источника в Пентагоне.

По данным источников, СЕНТКОМ, в частности, запрашивало Минобороны о направлении в Персидский залив минимум одного американского авианосца.

Официальный представитель СЕНТКОМ подполковник Эрл Браун, отвечая на запрос телекомпании, отказался комментировать передислокацию американских сил на Ближнем Востоке.

"СЕНТКОМ располагает средствами, необходимыми для борьбы с целью разгрома группировки "Исламское государство", для поддержки правительства Исламской Республики Афганистан в борьбе против "Талибана", для преследования экстремистов, сдерживания потенциальных противников и реагирования на непредвиденные ситуации", - сказал Браун.

"Хотя мы не будем обсуждать переброску конкретных сил в регион и из него, США неоднократно демонстрировали способность быстро развертывать и консолидировать свои силы, когда бы и где бы они ни потребовались в час кризиса", - добавил он.

По данным источников телекомпании, СЕНТКОМ больше всего беспокоит способность Ирана ограничить судоходство в Персидском заливе. Как считают в Пентагоне, у Тегерана есть порядка одной тысячи катеров, которым достаточно нескольких дней для решения такой задачи путем минирования акватории. В Бахрейне дислоцировано восемь американских и британских противоминных тральщиков, однако их нельзя использовать для решения оперативных задач. США в случае нагнетания обстановки сначала потребуется поставить защиту от иранских ПВО, расположенных на побережье залива, а также от баллистических ракет, способных поражать порты и аэродромы соседних стран, отмечает CNN.

Источники телекомпании напоминают, что вооруженные силы Ирана 21 сентября начали военные учения в районе Ормузского пролива, через который проходит большая часть нефтяных перевозок стран Персидского залива. По информации агентства ИРНА, район проведения учений включал Персидский и Оманский заливы, маневры были приурочены к неделе Священной обороны, которая проходит в ИРИ с 21 по 27 сентября. Иран неоднократно угрожал перекрыть Ормузский пролив в случае угрозы национальным интересам Тегерана.

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Напомним, вторая часть санкций США в отношении Ирана вступила в силу 5 ноября. Она затронет энергетическую отрасль Ирана, сделки, относящиеся к нефти, а также транзакции с ЦБ Ирана, судоходство и судостроение.

Стоит отметить, о том, что власти США согласились вывести Индию из-под нефтяных санкций против Тегерана, мы сообщали еще на прошлой неделе.

Также мы сообщали, что Турция также стала одной из стран-исключений из санкционного списка.