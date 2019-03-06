США пригрозили санкциями финансовым институтам за сотрудничество с Мадуро

США заявили, что не позволят Мадуро расхищать богатства венесуэльского народа

Фото: AFP

США пригрозили санкциями финансовым институтам за сотрудничество с Мадуро //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/395/9c5/5c53959c54609.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/395/9c5/5c53959c54609.jpg 2019-03-06T19:17:00+02:00 США США заявили, что не позволят Мадуро расхищать богатства венесуэльского народа

Соединенные Штаты предупреждают зарубежные финансовые институты о том, что они столкнутся с санкциями, если будут проводить транзакции в пользу президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его правительства. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.

"Соединенные Штаты предупреждают зарубежные финансовые институты о том, что они столкнутся с санкциями за вовлеченность в проведение незаконных транзакций, из которых извлечет пользу Николас Мадуро и его коррумпированная (финансовая) сеть. Мы не позволим Мадуро расхищать богатства венесуэльского народа", – отмечается в документе.

Напомним, что ранее Вашингтон ввел санкции против соратников Николаса Мадуро.

Как уже сообщалось, ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон поставил перед выбором армию Венесуэлы, пригрозив военным санкциями и изоляцией, если они не пропустят гуманитарную помощь.

Также мы писали, что Венесуэла смогла нарастить поставки нефти в Индию и ряд стран Европы, тем самым компенсируя последствия нефтяных санкций США против Венесуэлы и потерю американского рынка.

Как сообщал сайт Сегодня, политический кризис в Венесуэле входит в топ-темы дня, к которым приковано внимание СМИ. Об остальных главных событиях смотрите на видео ниже:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " США пригрозили санкциями финансовым институтам за сотрудничество с Мадуро". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.