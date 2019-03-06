Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,76
30,32
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

США пригрозили санкциями финансовым институтам за сотрудничество с Мадуро

Сегодня, 19:17

США заявили, что не позволят Мадуро расхищать богатства венесуэльского народа

Фото: AFP
США пригрозили санкциями финансовым институтам за сотрудничество с Мадуро //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/395/9c5/5c53959c54609.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/395/9c5/5c53959c54609.jpg США США заявили, что не позволят Мадуро расхищать богатства венесуэльского народа

Соединенные Штаты предупреждают зарубежные финансовые институты о том, что они столкнутся с санкциями, если будут проводить транзакции в пользу президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его правительства. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.

"Соединенные Штаты предупреждают зарубежные финансовые институты о том, что они столкнутся с санкциями за вовлеченность в проведение незаконных транзакций, из которых извлечет пользу Николас Мадуро и его коррумпированная (финансовая) сеть. Мы не позволим Мадуро расхищать богатства венесуэльского народа", – отмечается в документе.

Напомним, что ранее Вашингтон ввел санкции против соратников Николаса Мадуро.

Как уже сообщалось, ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон поставил перед выбором армию Венесуэлы, пригрозив военным санкциями и изоляцией, если они не пропустят гуманитарную помощь.

Также мы писали, что  Венесуэла смогла нарастить поставки нефти в Индию и ряд стран Европы, тем самым компенсируя последствия нефтяных санкций США против Венесуэлы и потерю американского рынка.

Как сообщал сайт Сегодня, политический кризис в Венесуэле входит в топ-темы дня, к которым приковано внимание СМИ. Об остальных главных событиях смотрите на видео ниже:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Венесуэла, США, Болтон, Мадуро

Вы сейчас просматриваете новость " США пригрозили санкциями финансовым институтам за сотрудничество с Мадуро". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Полсотни государств высказались относительно законности президентствования Гуайдо

Сегодня, 09:18

В список этих государств входят страны из Западного полушария, а также Европы

Трамп продлил санкции против Венесуэлы

Сегодня, 01:42

Для продления санкций соответствующее решение необходимо опубликовать в течение 90 дней до очередной годовщины их вступления в силу

Николай Тищенко откровенно о жизни с молодой женой

Автор "Белых роз" рассказал о жизни в нищете

Как выглядят актеры легендарного фильма "Гостья из будущего"

В Днепропетровскую область вторглись российские спецслужбы, - СБУ

Ким Кардашьян показала жуткое фото с псориазом на лице

Алина Гросу рассказала о предстоящей свадьбе

Относительно спикера ВР Парубия начато уголовное производство

Цикорий: польза и вред растворимого напитка

Кто она: самая популярная девушка в Instagram

В России ждала тюрьма: "глава ЦИК ДНР" сдался Украине
Загрузка...

Новый закон о государственном языке: за оскорбление будут штрафовать, а чиновникам придется получить сертификаты

Вчера, 07:38

Чиновников не будут наказывать за общение в быту, но готовят новые квоты

Субсидии стали наличными: как это будет работать

Вчера, 07:19

Как теперь украинцы будут платить за "коммуналку"

Наращивание ракетной мощи для Украины: мечта или реальность

4 марта, 07:51

США предложили Украине восстановить свои ракеты средней дальности: возможно ли это

Инвестиции на маленькие суммы: куда вложиться, чтобы не обесценить деньги

4 марта, 07:00

"Сегодня" подсчитала, на чем заработать, имея немного денег 

Почему певица Руслана годами не платит за коммунальные услуги?

10 знаменитых женщин с ужасно скверным характером

Соловьева довели до истерики критикой Путина