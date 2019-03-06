США пригрозили санкциями финансовым институтам за сотрудничество с Мадуро
США заявили, что не позволят Мадуро расхищать богатства венесуэльского народа
Соединенные Штаты предупреждают зарубежные финансовые институты о том, что они столкнутся с санкциями, если будут проводить транзакции в пользу президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его правительства. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.
"Соединенные Штаты предупреждают зарубежные финансовые институты о том, что они столкнутся с санкциями за вовлеченность в проведение незаконных транзакций, из которых извлечет пользу Николас Мадуро и его коррумпированная (финансовая) сеть. Мы не позволим Мадуро расхищать богатства венесуэльского народа", – отмечается в документе.
Напомним, что ранее Вашингтон ввел санкции против соратников Николаса Мадуро.
Как уже сообщалось, ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон поставил перед выбором армию Венесуэлы, пригрозив военным санкциями и изоляцией, если они не пропустят гуманитарную помощь.
Также мы писали, что Венесуэла смогла нарастить поставки нефти в Индию и ряд стран Европы, тем самым компенсируя последствия нефтяных санкций США против Венесуэлы и потерю американского рынка.
Как сообщал сайт Сегодня, политический кризис в Венесуэле входит в топ-темы дня, к которым приковано внимание СМИ. Об остальных главных событиях смотрите на видео ниже:
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