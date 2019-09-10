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США пригрозили Турции санкциями из-за покупки российских С-400

10 сентября, 02:54

Вопрос о введении санкций против Турции изучается

/ Фото: Getty Images

Администрация президента США рассматривает вопрос о введении санкций в связи с покупкой Турцией российских зенитных ракетных систем С-400.

Об этом сообщил министр финансов США Стивен Мнучин, передает Reuters.

По его словам, вопрос о введении санкций против Турции изучается.

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"Мы изучаем это, я не буду давать комментариев ни по каким конкретным решениям, но мы это изучаем", – сказал Мнучин.

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Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в своем выступлении на панели Стратегического форума в словенском городе Блед, что Турция нуждается в системах ПВО, поэтому в случае невозможности приобрести системы Patriot из США, продолжит покупать системы С-400 в России.

Напомним, в Белом доме потребовали у Анкары отказаться от российских С-400, аргументируя это тем, что российская система несовместима с НАТО и представляет угрозу для программы истребителей F-35 под руководством США. В связи с этим американский президент Дональд Трамп запретил продавать Турции F-35 свыше уже подписанных контрактов.

Кроме этого, Дональд Трамп намерен встретиться с группой сенаторов для обсуждения возможных санкций против Турции из-за покупки Анкарой российских систем С-400 .

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США Турция санкции с-400

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