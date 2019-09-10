США пригрозили Турции санкциями из-за покупки российских С-400

Администрация президента США рассматривает вопрос о введении санкций в связи с покупкой Турцией российских зенитных ракетных систем С-400.
Об этом сообщил министр финансов США Стивен Мнучин, передает Reuters.
По его словам, вопрос о введении санкций против Турции изучается.
"Мы изучаем это, я не буду давать комментариев ни по каким конкретным решениям, но мы это изучаем", – сказал Мнучин.
Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в своем выступлении на панели Стратегического форума в словенском городе Блед, что Турция нуждается в системах ПВО, поэтому в случае невозможности приобрести системы Patriot из США, продолжит покупать системы С-400 в России.
Напомним, в Белом доме потребовали у Анкары отказаться от российских С-400, аргументируя это тем, что российская система несовместима с НАТО и представляет угрозу для программы истребителей F-35 под руководством США. В связи с этим американский президент Дональд Трамп запретил продавать Турции F-35 свыше уже подписанных контрактов.
Кроме этого, Дональд Трамп намерен встретиться с группой сенаторов для обсуждения возможных санкций против Турции из-за покупки Анкарой российских систем С-400 .
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