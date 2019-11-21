США призвали Турцию избавиться от российских С-400

У Турции есть возможность вернуться за стол переговорів, - заявили в Госдепе

Фото: REUTERS

Турция должна избавиться от российских зенитных ракетных систем С-400, иначе может столкнуться с американскими санкциями. Об этом заявил представитель Госдепартамента США высокого ранга, – пишет агентство Reuters.

"Они знают, что у них есть выбор", — сказал он. По словам сотрудника ведомства, введение санкций за приобретение российских систем по-прежнему возможно.

"У Турции есть возможность вернуться за стол переговоров о продолжении военного сотрудничества с США. Они знают, что для этого им необходимо разрушить или вернуть, или как-то избавиться от систем С-400", — отметил представитель Госдепартамента. Он повторил позицию Вашингтона, согласно которой покупка Анкарой С-400 угрожает оборонным возможностям НАТО.

Реклама

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил 19 ноября, что сообщил американскому коллеге Дональду Трампу о невозможности отказа Анкары от российских систем. В сентябре 2017 года РФ сообщила о заключении с Турцией контракта на поставку С-400 стоимостью 2,5 млрд долларов. Контракт подразумевает частичную передачу технологий производства турецкой стороне. Первые поставки начались 12 июля.

В тренде В США объяснили, почему хотят ограничить объемы российского газа в Европе

Напомним, что накануне министерство обороны Турции сообщило о завершении поставок второй батареи приобретенного российского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-400.

Ранее в Белом доме потребовали у Анкары отказаться от С-400, аргументируя это тем, что российская система несовместима с НАТО и представляет угрозу для программы истребителей F-35 под руководством США. В связи с этим американский президент Дональд Трамп запретил продавать Турции F-35 свыше уже подписанных контрактов.

Кроме этого, Дональд Трамп был намерен встретиться с группой сенаторов для обсуждения возможных санкций против Турции из-за покупки Анкарой российских систем С-400 .

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама