В Турции заявили, что не откажутся от российских ЗРК С-400

REUTERS/Murad Sezer

Турция закупила у России зенитно-ракетные комплексы С-400 для того, чтобы использовать их, заявил глава Департамента оборонной промышленности Турции Исмаил Демир в интервью телеканалу CNN Turk в субботу, 16 ноября, передает "Немецкая волна".

Заявление прозвучало через несколько дней после переговоров в Вашингтоне между президентами Турции и США Реджепом Тайипом Эрдоганом и Дональдом Трампом.

"Некорректно сказать, что мы просто не будем использовать их, когда речь идет о системе, которую мы закупили для собственных нужд и за которую мы заплатили столько денег. Нам надо идти дальше и уважать подписанные нами соглашения", – отметил Исмаил Демир.

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Он также сообщил, что турецкий персонал продолжает изучать в России использование С-400, но в Турции не будет русских специалистов, которые будут управлять этими комплексами.

Напомним, что накануне министерство обороны Турции сообщило о завершении поставок второй батареи приобретенного российского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-400.

Напомним, что ранее в Белом доме потребовали у Анкары отказаться от С-400, аргументируя это тем, что российская система несовместима с НАТО и представляет угрозу для программы истребителей F-35 под руководством США. В связи с этим американский президент Дональд Трамп запретил продавать Турции F-35 свыше уже подписанных контрактов.

Кроме этого, Дональд Трамп был намерен встретиться с группой сенаторов для обсуждения возможных санкций против Турции из-за покупки Анкарой российских систем С-400 .

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