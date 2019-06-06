США призвали военных в Судане воздерживаться от насилия

Вашингтон осуждает недавние акции властей против участников протестов

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Соединенные Штаты считают, что переходный Военный совет Судана и силы оппозиции должні возобновить переговоры в целях передачи власти гражданским властям и проведения выборов. Об этом заявил Госдепартамент США.

"Мы призываем переходный Военный совет Судана и силы оперативной поддержки воздерживаться от насилия и призываем к возобновлению контактов с "Силами за свободу и перемены" в целях перехода власти к гражданскому руководству, который приведет к своевременным выборам и свободному волеизъявлению суданского народа", – говорится в заявлении Госдепа США.

В нем также говорится, что Вашингтон "осуждает недавние акции властей против участников протестов".

Госдеп проинформировал, что его эмиссары в настоящее время осуществляют взаимодействие с представителями властей региона в целях поиска путей мирного решения суданской проблемы.

о посольства в Хартуме и призвали находящихся в стране британских подданных к бдительности в связи с обострением обстановки в суданской столице.

Ранее в столице Судана Хартуме в результате штурма полицией центрального лагеря демонстрантов погибли 60 человек. Об этом сообщили в Комитете медиков, выступающем на стороне суданской оппозиции. Ранее мы сообщали о 35 жертвах штурма.

Кроме того, более 300 человек получили ранения. Состояние многих из них медики оценивают как критическое.

Напомним, армия Судана взяла управление государством в свои руки 11 апреля после отстранения от власти президента Омара аль-Башира. С 6 апреля у штаб-квартиры армии проводится сидячая забастовка, участники которой добиваются передачи власти гражданским силам. Несколько дней назад Военный совет предупредил о намерении принять правовые меры против этой забастовки, которая из акции протеста превратилась в рассадник преступности и начала создавать реальную угрозу безопасности страны. Там неоднократно вспыхивали перестрелки и беспорядки, приводившие к человеческим жертвам.

Напомним, что ранее после многомесячных акций протеста на фоне тяжелейшей экономической ситуации в стране группа солдат во главе с министром обороны, генерал-лейтенантом Авадом бен Ауфом, арестовала президента Омара аль-Башира по обвинению в коррупции и развязывании гражданской войны. Сейчас он и еще несколько его соратников находятся в столичной тюрьме.

Впрочем, протестующие требуют как можно быстрее провести честные выборы, так как не хотят, чтобы одного диктатора заменил другой. Также люди требуют к началу гонки передать власть парламенту. Участники забастовки добиваются выполнения армией всех выдвинутых оппозицией требований — передачи управления гражданским властям и искоренения из руководящих органов всех представителей бывшего режима.

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