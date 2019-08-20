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США продлили лицензии на бизнес с Huawei

20 августа, 04:29

Трамп не хочет вести бизнес с Huawei

Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Американские компании получат продление лицензий на ведение дел с китайской Huawei Technologies Ltd сроком на 90 дней, заявил министр торговли США Уилбур Росс.

"Мы даем телекоммуникационным компаниям США еще 90 дней, — сказал Росс. — Некоторые компании, работающие в сельской местности, зависят от Huawei. Поэтому мы даем им еще немного времени".

Перед тем президент США Дональд Трамп поставил под вопрос продление лицензий на ведение бизнеса с Huawei. "Huawei — это компания, с которой мы вообще не можем вести бизнес, — заявил он. — Я не хочу никакого бизнеса с ней, поскольку она представляет угрозу нашей национальной безопасности".

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Срок действия лицензий для американских компаний на деловое сотрудничество с Huawei, выданных уже после внесения китайской компании в черный список по обвинению в сотрудничестве со спецслужбами КНР, истекал в понедельник, 19 августа. Теперь он продлен до 19 ноября.

Внесение в черный список означает, что американские компании не могут продавать Huawei свою продукцию и технологии без специального разрешения. Многие аналитики рассматривают санкции в отношении Huawei, крупнейшей по размеру выручки китайской компании в сфере информационных технологий, в контексте торгового конфликта США с Китаем.

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Напомним, Трамп на пресс-конференции по итогам саммита стран "большой двадцатки" в Осаке в субботу заявил, что США прекращают технологическую блокаду китайского телекоммуникационного концерна Huawei.

Напомним, Дональд Трамп 15 мая подписал распоряжение, объявляющее чрезвычайную ситуацию в США и запрещающее американским компаниям использовать телекоммуникационное оборудование, изготовленное фирмами, которые представляют угрозу нацбезопасности страны. В черный список компаний попала Huawei, которую до этого неоднократно обвиняли в сборе персональных данных пользователей и передаче их властям Китая.

Китайская компания Huawei из-за санкций США отложила на неопределенный срок запуск новой модели ноутбука MateBook, которую должны были представить без даты старта продаж.

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Источник: Интерфакс-Украина

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