США раскрыли военные секреты России в Сирии

Сегодня, 06:45

Джеффри Харриган отметил, что Москва использует Сирию не только как "испытательный стенд" для новых вооружений

Джеффри Харриган. Фото из открытых источников
Джеффри Харриган. Фото из открытых источников

Последние полтора года США активно собирают данные о российской военной технике и ее возможностях в Сирии, передает Defense News слова уходящего в отставку главы Центрального командования ВВС США генерал-лейтенанта Джеффри Харригана.

По его словам, Москва использует Сирию не только как "испытательный стенд" для новых вооружений, но и для наблюдения за возможностями американской техники.

При этом Вашингтон последние полтора года также активно следит за российским оружием.

"Конечно, мы много узнали о некоторых возможностях, которые россияне принесли в Сирию", — сказал Харриган.

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Генерал-лейтенант отметил, что, в частности, речь идет об истребителях поколения 4++ Су-34 и Су-35, собранная о которых информация будет учтена при обновлении базы данных американского истребителя пятого поколения F-35B Lightning II, касающейся действий в условиях "оперативной среды". По словам Харригана, еще раньше США сбор подобных сведений для своего F-35I Adir начал Израиль.

Ранее в НАТО заявили о масштабном прибытии ВМС РФ к берегам Сирии.

Также мы писали, что США стягивают к Сирии ракетоносцы, в Минобороны РФ нервничают. Америка ранее предупредила о том, что нанесет ракетный удар по Асаду, если тот в очередной раз будет заподозрен в применении химоружия.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп довел до сведения президента России Владимира Путина, что Соединенные Штаты намерены сохранять свое военное присутствие в Сирии до тех пор, пока не будет окончательно разгромлена террористическая группировка "Исламское государство".
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Источник:

Lenta.ru

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