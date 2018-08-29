США раскрыли военные секреты России в Сирии

Джеффри Харриган отметил, что Москва использует Сирию не только как "испытательный стенд" для новых вооружений

Последние полтора года США активно собирают данные о российской военной технике и ее возможностях в Сирии, передает Defense News слова уходящего в отставку главы Центрального командования ВВС США генерал-лейтенанта Джеффри Харригана.

По его словам, Москва использует Сирию не только как "испытательный стенд" для новых вооружений, но и для наблюдения за возможностями американской техники.

При этом Вашингтон последние полтора года также активно следит за российским оружием.

"Конечно, мы много узнали о некоторых возможностях, которые россияне принесли в Сирию", — сказал Харриган.

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Генерал-лейтенант отметил, что, в частности, речь идет об истребителях поколения 4++ Су-34 и Су-35, собранная о которых информация будет учтена при обновлении базы данных американского истребителя пятого поколения F-35B Lightning II, касающейся действий в условиях "оперативной среды". По словам Харригана, еще раньше США сбор подобных сведений для своего F-35I Adir начал Израиль.

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