В Иране отреагировали на заявление США о "сильнейших санкциях в истории"

Вчера, 23:59

Роухани отверг заявления Помпео

фото AFP
фото AFP

Президент Ирана Хасан Роухани, комментируя заявление госсекретаря США Майка Помпео о жестких экономических санкциях против Ирана, заявил, что Тегеран не признает то, что США принимают решение за весь мир.

Об этом передает "Радио Свобода".

"Мир сегодня не признает, что Соединенные Штаты решают за мир. Страны имеют свою независимость... Кто вы, чтобы решать вместо Ирана и мира?", – сказал Роухани в заявлении для местных СМИ.

Его комментарии появились через несколько часов после того, как 21 мая Майк Помпео заявил, что Вашингтон применит в отношении Ирана "мощнейшие санкции в истории" и что их острота будет только расти, "пока режим не изменит свой курс". Помпео установил 12 условий для того, чтобы Соединенные Штаты согласились на новую ядерную сделку с Тегераном.

Роухани отверг заявления Помпео и описал администрацию президента США Дональда Трампа как откат в "эру Буша-младшего и повторение тех же заявлений, что и в 2003 году".

"Эпоха таких утверждений прошла, иранский народ слышал эти заявления сотни раз и больше не обращает на них внимания", – сказал Роухани.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп официально объявил о выходе США из ядерного соглашения по Ирану, а позже были расширены персональные санкции против Ирана. Такой шаг означает также введение мер против европейских компаний, ведущих коммерческую деятельность с Ираном.

При этом Иран и ЕС отказались выходить из ядерной сделки. Тегеран продолжит работу с остальными участниками сделки. В течение ближайших недель пройдут переговоры по данному вопросу со странами Европы, Россией и Китаем.
Иран, США, заявление, санкции, Хасан Роухани, Майк Помпео

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