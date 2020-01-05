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США убили иранского генерала: Трампа сравнили с Гитлером и ИГИЛ

5 января, 14:31

Член правительства Ирана ответил на угрозы американского президента

REUTERS/Kevin Lamarque

REUTERS/Kevin Lamarque

Президенту США Дональду Трампу не сломить Иран, вопреки всем его угрозам нанести удар по десяткам целей в Исламской Республике, если сами иранцы решат атаковать американские позиции.

Об этом на своей странице в Twitter заявил министр информации и телекоммуникаций Ирана Мухаммед Джавад Азари-Джахроми, назвав Трампа "террористом в костюме" и сравнив его с Адольфом Гитлером и террористами из ИГИЛ.

"Что ИГИЛ, что Гитлер, что Чингисхан – все они ненавидели культуру. Трамп – террорист в костюме. Он очень скоро изучит историю, что никто не в состоянии победить великий иранский народ и его культуру", – написал Азари-Джахроми 5 января.

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Касем Сулеймани. Фото: пресс-служба верховного лидера Ирана Али Хаменеи

Таким образом он прокомментировал угрозы Дональда Трампа нанести удары по 52 иранским объектам в ответ на любое потенциальное нападение Исламской Республики, которое может быть совершено после убийства генерала Касема Сулеймани.

Напомним, что 63-летний генерал-лейтенант "Аль-Кудс" Касем Сулеймани был убит на рассвете 3 января под Багдадом, куда прибыл для встречи с командирами иракской милиции, – беспилотник подорвал два автомобиля, в которых, кроме Сулеймани, находился заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака Абу Махди аль-Мухандис. Место иранского военачальника уже занял его заместитель Исмаил Каани.

Как мы уже сообщали, после этого бывший вице-президент США и участник новой президентской гонки Джозеф Байден поддержал ликвидацию, но признал, что это может привести к эскалации ситуации на Ближнем Востоке.

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Иран Дональд Трамп Касем Сулеймани

Источник: Сегодня

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