Колонна более чем из 200 грузовиков и бронетранспортеров проследовала на военные базы, расположенные в провинции Хасеке

фото: The White Helmets

США вооружают курдов в Сирии на фоне подготовки операции Турции https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F 2019-08-06T16:45:00+03:00 США Колонна более чем из 200 грузовиков и бронетранспортеров проследовала на военные базы, расположенные в провинции Хасеке

Соединенные Штаты перебросили через границу с Ираком крупную партию оружия формированиям "Сил демократической Сирии" (СДС), костяк которых составляют курдские бойцы. Об этом сообщил во вторник телеканал "Аль-Хадас".

По его данным, колонна более чем из 200 грузовиков и бронетранспортеров проследовала на военные базы, расположенные в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии.

Переброска оружия, как утверждает телеканал, стала ответом на приготовления турецкой армии к военной операции на востоке Евфрата. Турецкий военный источник ранее сообщил "Аль-Хадас", что эта операция начнется после окончания мусульманского праздника жертвоприношения Ид аль-Адха (Курбан-байрам), который завершится 14 августа.

В свою очередь министр обороны США Марк Эспер предупредил во вторник Анкару, что Соединенные Штаты "предотвратят любое одностороннее вторжение на территорию Сирии, которое будет угрожать интересам их союзников из СДС, ведущих борьбу с террористической группировкой "Исламское государство".

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Согласно сообщению телеканала "Хабер тюрк", президент Турции Тайип Эрдоган, тем не менее, подтвердил, что турецкие войска в скором времени перейдут к новому этапу реализации плана по обеспечению безопасности своих южных границ, в рамках которого на территории Сирии уже были проведены две военные операции "Щит Евфрата" и "Оливковая ветвь". Он отметил, что "если Турция не будет действовать сейчас, то позднее заплатит высокую цену".

Анкара считает террористическими курдские формирования, которым оказывают поддержку США, и настаивает на том, чтобы Вашингтон прекратил им военную помощь. По информации "Аль-Хадас", острые разногласия между США и Турцией в отношении дальнейшей судьбы СДС не помешали союзникам по НАТО провести в Анкаре второй раунд переговоров, посвященных созданию буферной зоны на севере Сирии.

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В 2017 году Турция объявила об успешном завершении наземной военной операции Щит Евфрата, которая была начата в 2016 году на севере Сирии против "Исламского государства" и "террористических групп сирийских курдов, угрожающих Турции".

В 2018 году Генштаб Турции заявил о начале наземной операции "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн против курдских вооруженных формирований.

Ситуация в Сирии в настоящий момент застыла на месте. Очаг сопротивления Асаду в Идлибе пользуется поддержкой Турции, и наступление сирийских правительственных войск в этом районе имело бы катастрофические последствия. Соединенные Штаты постепенно уходят из Сирии, а Саудовская Аравия, Иран и другие не хотят встревать, опасаясь санкций США.

Напомним, в середине мая США заявили, что, по имеющимся признакам, режим Башара Асада в Сирии, возможно, снова применяет химическое оружие, и призвали сирийские власти отказаться от этого.

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