/ Фото: AFP

В Пентагоне жестко отреагировали на планы Турции провести операцию в Сирии https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%20%D0%AD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%20%D0%AD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80 2019-08-06T12:20:18+03:00 США Глава Пентагона заявил, что Соединенные Штаты предотвратят одностороннее вторжение

Новый министр обороны США Марк Эспер назвал "неприемлемой" любую операцию Турции, которую это государство попытается провести на севере Сирии. Об этом во вторник сообщает агентство Рейтер.

Глава Пентагона также добавил, что Соединенные Штаты предотвратят одностороннее вторжение Турции в Сирию, однако выразил надежду на то, что Вашингтону удастся достичь соглашения с Анкарой по этому вопросу.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о новой военной операции в районе, контролируемом курдами к востоку от Евфрата на севере Сирии. Эрдоган сообщил, что и Россия, и США были уведомлены о запланированной операции, но не уточнил, когда она начнется, передает Анадолу. Он напомнил, что турецкая армия провела "успешные" операции в сирийских городах Африн, Джераблюс и Эль-Баб.

Реклама

Это будет третье турецкое наступление в Сирии с начала войны.

В 2017 году Турция объявила об успешном завершении наземной военной операции Щит Евфрата, которая была начата в 2016 году на севере Сирии против Исламского государства и "террористических групп сирийских курдов, угрожающих Турции".

В тренде Зеленский едет в Турцию: появились новые подробности визита

В 2018 году Генштаб Турции заявил о начале наземной операции Оливковая ветвь в сирийском районе Африн против курдских вооруженных формирований.

Ситуация в Сирии в настоящий момент застыла на месте. Очаг сопротивления Асаду в Идлибе пользуется поддержкой Турции, и наступление сирийских правительственных войск в этом районе имело бы катастрофические последствия. Соединенные Штаты постепенно уходят из Сирии, а Саудовская Аравия, Иран и другие не хотят встревать, опасаясь санкций США.

Напомним, в середине мая США заявили, что, по имеющимся признакам, режим Башара Асада в Сирии, возможно, снова применяет химическое оружие, и призвали сирийские власти отказаться от этого.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама