США ввели новые санкции против Китая: стало известно за что

Под американские санкции, которые ранее были подписаны президентом США Дональдом Трампом из-за подрыва Китаем свобод и демократии в Гонконге, впервые попала глава этого автономного района КНР Кэрри Лам.

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Об этом 7 августа сообщили в Министерстве финансов США, опубликовав на своем сайте весь "черный список" целиком. Всего в нем оказались 11 должностных лиц Гонконга:

глава администрации Гонконга Кэрри Лам;

комиссар полиции Гонконга Крис Тан;

бывший комиссар полиции Стивен Ло;

секретарь администрации Гонконга по вопросам безопасности Джон Ли Качю;

секретарь по вопросам юстиции Тереза Ченг;

секретарь по вопросам, связанным с Конституцией и связями с материковой частью Китая Эрик Цанг;

директор Управления по делам Гонконга и Макао при Государственном совете Китая Ся Баолун и его заместитель Чжан Сяомин;

директор офиса по связям Гонконга Луо Хуининг;

директор Управления защиты национальной безопасности Гонконга Чжэн Яньсюн, а генеральный секретарь организации Эрик Чан.

В связи с санкциями, вся собственность и имущество указанных лиц будут заблокированы. Кроме того, американским гражданам и компаниям, запрещается вести бизнес со структурами, связанными с подсанкционными лицами.

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Напомним, что ранее парламент Китая принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге, который предусматривает наказание за организацию и участие в антиправительственных протестах, разрешает экстрадировать жителей Гонконга в Китай для суда, а также позволяет создать китайские спецслужбы на территории Гонконга. Также Пекин создал Комитет по национальной безопасности в Гонконге.

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Это вызвало острую реакцию Запада – на прошлой неделе санкции против Китая ввел Евросоюз.

Как Гонконг протестовал против противоречивого закона, ограничивающего права жителей района, смотрите на видео:

Видео: Reuters

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