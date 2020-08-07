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США ввели новые санкции против Китая: стало известно за что

7 августа, 18:14

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

В "черный список" впервые попала глава администрации Гонконга Кэрри Лам

Под американские санкции, которые ранее были подписаны президентом США Дональдом Трампом из-за подрыва Китаем свобод и демократии в Гонконге, впервые попала глава этого автономного района КНР Кэрри Лам.

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Об этом 7 августа сообщили в Министерстве финансов США, опубликовав на своем сайте весь "черный список" целиком. Всего в нем оказались 11 должностных лиц Гонконга:

  • глава администрации Гонконга Кэрри Лам;
  • комиссар полиции Гонконга Крис Тан;
  • бывший комиссар полиции Стивен Ло;
  • секретарь администрации Гонконга по вопросам безопасности Джон Ли Качю;
  • секретарь по вопросам юстиции Тереза Ченг;
  • секретарь по вопросам, связанным с Конституцией и связями с материковой частью Китая Эрик Цанг;
  • директор Управления по делам Гонконга и Макао при Государственном совете Китая Ся Баолун и его заместитель Чжан Сяомин;
  • директор офиса по связям Гонконга Луо Хуининг;
  • директор Управления защиты национальной безопасности Гонконга Чжэн Яньсюн, а генеральный секретарь организации Эрик Чан.

В связи с санкциями, вся собственность и имущество указанных лиц будут заблокированы. Кроме того, американским гражданам и компаниям, запрещается вести бизнес со структурами, связанными с подсанкционными лицами.

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Напомним, что ранее парламент Китая принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге, который предусматривает наказание за организацию и участие в антиправительственных протестах, разрешает экстрадировать жителей Гонконга в Китай для суда, а также позволяет создать китайские спецслужбы на территории Гонконга. Также Пекин создал Комитет по национальной безопасности в Гонконге.

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Это вызвало острую реакцию Запада – на прошлой неделе санкции против Китая ввел Евросоюз.

Как Гонконг протестовал против противоречивого закона, ограничивающего права жителей района, смотрите на видео:

Видео: Reuters

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Китай США Гонконг санкции
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