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США ввели санкции против участников ХАМАС и ИГ

10 сентября, 23:33

Применение новых санкций стало возможно после того, как президент США Дональд Трамп подписал указ, совершенствующий санкционный режим

/ Фото: Getty Images

Власти США ввели санкции против нескольких террористов и лидеров террористических группировок, сообщает Госдеп США.

Минфин США внес в санкционные списки 15 террористов и организаций, связанных с террористическими группами. Под санкции попали лица, связанные с ХАМАС, "Исламским государством", а также спецподразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции, который в США считается террористической организацией.

Также Госдеп внес в список глобальных террористов, против которых применяются санкции, террористическую организацию "Хуррас ад-Дин", являющуюся подразделением "Аль-Каиды"в Сирии. В санкционные списки попали 12 лидеров группировок, таких как ИГ, ХАМАС и "Хезболла".

Применение новых санкций стало возможно после того, как президент США Дональд Трамп подписал указ, совершенствующий санкционный режим, призванный бороться с терроризмом, отмечает Госдеп.

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В конце июля комитет Совета Безопасности ООН по вопросам ИГ и "Аль-Каиде" заявил о том, что число терактов, совершаемых боевиками ИГ, может возрасти уже к концу 2019 года. По оценкам экспертов, экстремисты будут наращивать свой потенциал в плане организации сложных международных терактов и содействия их совершению, когда у ИГ будут для этого гарантированные временные и пространственные ресурсы.

В начале августа о том, что ИГ укрепляет свои позиции в Ираке и находится в процессе возрождения в Сирии, заявил в докладе генеральный инспектор Министерства обороны США. По его словам, ИГ также проявляет активность в сирийском лагере беженцев Эль-Холь, "работая над тем, чтобы набрать новых членов из большого числа внутренне перемещенных лиц, проживающих на территории лагеря".

Читайте также: ИГИЛ создает свою "провинцию" в Индии

19 декабря 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о решении начать вывод войск из Сирии. Предполагалось, что это произойдет в течение 100 дней. 10 февраля глава Центрального командования ВС США генерал Джозеф Вотел сообщил, что вывод может начаться в ближайшие недели, однако решающим фактором будет обстановка на месте. Впоследствии высшие чины Пентагона, согласно публикациям в печати, фактически уговорили американского лидера пересмотреть первоначальное решение и оставить в Сирии часть сил США.

Напомним, что одно из самых массовых захоронений жертв террористов ИГИЛ было обнаружено в окрестностях Ракки в феврале – в братской и отдельных могилах находились тела более 3500 человек, которых казнили джихадисты. Тела не были опознаны, и среди них может быть очень много иностранцев, которые числятся как пропавшие без вести.

Как мы уже писали в марте, территория Сирии полностью освобождена от террористической группировки "Исламское государство".

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США ХАМАС Аль-Каида санкции исламское государство

Источник: Интерфакс

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