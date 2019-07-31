Для США крайне важным было сохранять возможности для дипломатии, но терпению есть предел

/ Фото: Flickr

США ввели санкции в отношении главы МИД Ирана https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3%20%D1%81%D1%88%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3%20%D1%81%D1%88%D0%B0 2019-07-31T23:58:28+03:00 США Для США крайне важным было сохранять возможности для дипломатии, но терпению есть предел

Соединенные Штаты Америки вводят санкции в отношении министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. Об этом сообщила представитель американской администрации высокого ранга.

"Мы введем сегодня санкции против министра иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммада Джавада Зарифа", — сказала она. "Зариф является лицом иранского режима для международного сообщества, и он стоит во главе распространения пропаганды и дезинформации в поддержку ядерной программы Тегерана, создания баллистических ракет и террористических сетей. Зариф также защищает преследования со стороны режима в отношении иранского народа", — добавила представитель администрации.

"Хотя для США исторически было крайне важным сохранять возможности для дипломатии, нашему терпению есть предел", — заявила ведущая брифинга. "Слишком долго ему потворствовали, рассматривая его качестве нормального и авторитетного официального представителя Ирана, и сегодня президент США Дональд Трамп решил, что с нас достаточно", — сказала она.

Госдепартамент США в мае продлил пять из семи исключений из санкций на 90 дней. Они позволяют работать на иранской атомной станции в Бушере, на установке по обогащению в Фордо, ядерном комплексе в Араке и в Тегеранском исследовательском реакторе. Власти европейских стран призывают Вашингтон не аннулировать такие исключения, чтобы избежать полного распада ядерного соглашения с Ираном.

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Напомним, что в июле в Тегеране заявили, что для сохранения ядерной сделки европейцы должны обеспечить Ирану возможность ведения свободной торговли.

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Как мы уже писали, ранее ранее заместитель министра иностранных дел Ирана и главный переговорщик по СВПД Аббас Арагчи заявил, что Тегеран намерен сокращать свои обязательства по "ядерной сделке" каждые 60 дней, если ее участники не будут придерживаться достигнутых договоренностей.

Напомним, 8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД. Эта сделка была заключена в 2015 году Ираном с постоянными членами СБ ООН и Германией, она ограничивает ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС.

После этого в парламенте Ирана демонстративно сожгли флаг США:

В ноябре 2018 года были восстановлены санкции США против нефтяного сектора Ирана.

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