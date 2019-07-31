США ввели санкции в отношении главы МИД Ирана

Соединенные Штаты Америки вводят санкции в отношении министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. Об этом сообщила представитель американской администрации высокого ранга.
"Мы введем сегодня санкции против министра иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммада Джавада Зарифа", — сказала она. "Зариф является лицом иранского режима для международного сообщества, и он стоит во главе распространения пропаганды и дезинформации в поддержку ядерной программы Тегерана, создания баллистических ракет и террористических сетей. Зариф также защищает преследования со стороны режима в отношении иранского народа", — добавила представитель администрации.
"Хотя для США исторически было крайне важным сохранять возможности для дипломатии, нашему терпению есть предел", — заявила ведущая брифинга. "Слишком долго ему потворствовали, рассматривая его качестве нормального и авторитетного официального представителя Ирана, и сегодня президент США Дональд Трамп решил, что с нас достаточно", — сказала она.
Госдепартамент США в мае продлил пять из семи исключений из санкций на 90 дней. Они позволяют работать на иранской атомной станции в Бушере, на установке по обогащению в Фордо, ядерном комплексе в Араке и в Тегеранском исследовательском реакторе. Власти европейских стран призывают Вашингтон не аннулировать такие исключения, чтобы избежать полного распада ядерного соглашения с Ираном.
Напомним, что в июле в Тегеране заявили, что для сохранения ядерной сделки европейцы должны обеспечить Ирану возможность ведения свободной торговли.
Как мы уже писали, ранее ранее заместитель министра иностранных дел Ирана и главный переговорщик по СВПД Аббас Арагчи заявил, что Тегеран намерен сокращать свои обязательства по "ядерной сделке" каждые 60 дней, если ее участники не будут придерживаться достигнутых договоренностей.
Напомним, 8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД. Эта сделка была заключена в 2015 году Ираном с постоянными членами СБ ООН и Германией, она ограничивает ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС.
После этого в парламенте Ирана демонстративно сожгли флаг США:
В ноябре 2018 года были восстановлены санкции США против нефтяного сектора Ирана.
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