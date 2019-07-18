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Иран выдвинул требования Евросоюзу для сохранения ядерной сделки

18 июля, 08:32

Согласно условиям соглашения, у европейских стран есть 11 обязательств, которые должны соблюдаться

Фото: REUTERS/Leonhard Foeger
Фото: REUTERS/Leonhard Foeger.

Европейцы должны обеспечить Ирану возможность ведения свободной торговли для сохранения ядерной сделки. Об этом заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"Мы ожидаем, что они будут выполнять свои обязательства по нормализации экономических отношений между Ираном и другими странами, – сказал он. - Нам нужно продавать свою нефть. Мы ведем бизнес с Россией и Китаем, но этого недостаточно. Европейцы – часть соглашения, как европейская тройка стран, так и весь Евросоюз – они должны исполнять свои обещания".

Зариф напомнил, что, согласно условиям соглашения, у европейских стран "есть 11 обязательств, которые должны соблюдаться".

28 июня на встрече в Вене страны ЕС подтвердили запуск межбанковского механизма INSTEX, который в теории дает возможность осуществлять расчеты с Ираном в обход американских санкций. Однако пока он включает лишь часть стран ЕС и распространяется на торговлю медикаментами и продовольствием, которые и так не были затронуты ограничительными мерами США. Иран заявляет, что для полноценной работы механизма финансовых расчетов INSTEX Евросоюз должен покупать иранскую нефть.

Ранее Иран пригрозил возобновить работу центрифуг и увеличить уровень обогащения урана до 20% в качестве следующих потенциальных мер отступления от условий ядерной сделки 2015 года.

Напомним, по данным Организации по атомной энергии, Тегеран превысил разрешенный ядерной сделкой уровень обогащения урана на 3,67%. Таким образом показатель был доведен до 4,5%.

Напомним, Иран в рамках второго этапа отказа от обязательств в рамках ядерной сделки объявил, что приступает к обогащению урана выше уровня в 3,67%.

Первый этап отказа от выполнения обязательств предусматривал прекращение вывоза излишков низкообогащенного урана и тяжелой воды сверх допустимых СВПД объемов.

Напомним, ранее заместитель министра иностранных дел Ирана и главный переговорщик по СВПД Аббас Арагчи заявил, что Тегеран намерен сокращать свои обязательства по "ядерной сделке" каждые 60 дней, если ее участники не будут придерживаться достигнутых договоренностей.

Как мы уже писали, в прошлом году президент США Дональд Трамп официально вывел свою страну из соглашения по ядерной программе Ирана.

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Тег Иран, Евросоюз, ядерная сделка

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Источник:

ТАСС

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