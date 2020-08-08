США выводят из Норвегии 700 морпехов, размещенных для сдерживания России

Теперь войска будут размещаться в стране на менее длительный период

Соединенные Штаты Америки прекращают дислокацию около 700 американских морских пехотинцев в Норвегии, которых ранее разместили для сдерживания России. Об этом сообщает CNN.

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Отмечается, что морпехи перейдут к более коротким периодическим развертываниям и сосредоточатся на учениях с американским флотом.

"Морские пехотинцы будут размещаться в Норвегии на менее длительный период, чтобы лучше синхронизировать свою подготовку с норвежскими войсками и обеспечить более широкие возможности для крупномасштабных тактических учений подразделений морской пехоты", - заявил представитель сил морской пехоты США в Европе.

Также в корпусе морской пехоты США утверждают, что смена дислокации не связана с сокращением войск в Германии, что многие называют преимуществом для РФ.

"Переход к такой модели развертывания Корпуса морской пехоты США не связан с корректировкой положения американских сил в Германии",- добавил он.

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Напомним, ранее в США заявили о выводе американских войск из Германии. Мы рассказывали о том, сколько американских военных останется в Германии. А ранее в МИД Германии прокомментировали отношения с США из-за вывода войск.

Тем временем президент Польши Анджей Дуда выступил за расширение присутствия НАТО в стране и за увеличение числа учений Альянса на территории республики.

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