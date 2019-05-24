Стало известно, когда Boeing 737 смогут возобновить полеты в США

Соответствующая информация была озвучена представителями Федерального управления гражданской авиации США

Фото: AFP

Представители Федерального управления гражданской авиации США рассчитывают, что к концу июня полеты самолетов Boeing 737 max в Соединенных Штатах возобновятся. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на три источника.

Точная дата возвращения Boeing 737 в эксплуатацию все же еще не определена. Соответствующая информация была озвучена представителями Федерального управления гражданской авиации США в ходе неформального брифинга в штаб-квартире Международной организации гражданской авиации в Монреале в четверг.

Ранее сообщалось, что рыночная стоимость американской корпорации Boeing в марте уменьшилась более чем на 40 млрд долларов после крушения самолета Boeing 737 Max 8 в Эфиопии.

Изучение обломков самолета, разбившегося в Эфиопии, позволяет сделать предварительный вывод о том, что данная трагедия могла произойти по такой же причине, что и катастрофа в Индонезии.

Следователи обнаружили обломки руля высоты эфиопского Boeing, который был отклонен в момент катастрофы на нетипичный для него угол. Подобное положение горизонтального стабилизатора было зафиксировано и у разбившегося самолета Lion Air.

Напомним, ранее корпорация Boeing признала наличие сбоя программного обеспечения (ПО) на самолетах Boeing 737 MAX, помимо ошибки в системе улучшения характеристики маневренности MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System).

Авиакатастрофа в Индонезии произошла 29 октября 2018 года. Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air, летевший из Джакарты в Панкалпинанг, упал в Яванское море через 13 минут после вылета. Погибли 189 человек. А 10 марта самолет этой же модификации упал в Эфиопии, в результате чего погибли 157 человек.

А в начале мая 2019 года в США самолет Boeing 737 при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и упал в реку. На борту было 136 человек.

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