Стало известно, что стало причиной стрельбы в США

Причиной стрельбы в американском городе Данкэн (штат Оклахома – Ред.) была ссора между супругами. Об этом сообщил местный филиал Fox News Channel.
Эту информацию подтвердили лица, которые приходятся родственниками кому-то из погибших.
Шеф полиции Данкэна Дэнни Форд ранее на пресс-конференции сообщил, что неизвестный мужчина открыл огонь на автомобильной стоянке. Он убил мужчину и женщину, которые находились в машине. После этого злоумышленник застрелился сам.
Форд уточнил, что все трое были знакомы.
Ранее сообщалось, что на месте преступления обнаружен пистолет. Как сообщила местная телестанция KSWO, один из погибших — тот, кто открыл огонь. В целях предосторожности власти приняли решение временно приостановить занятия в расположенных поблизости школах.
Напомним, что 3 августа в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в Эль-Пасо произошла стрельба, в результате которой погибли 22 человека. На следующий день стрельбу устроили в центре Дейтона, были убиты девять человек.
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