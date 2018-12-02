Стало известно, где и когда похоронят Буша-старшего

Сегодня, 09:27

С понедельника до среды с экс-президентом США можно будет попрощаться в Вашингтоне

Джордж Буш-старший. Фото: AFP
Джордж Буш-старший. Фото: AFP

Церемония похорон 41-го президента США Джорджа Буша-старшего состоится 6 декабря на территории президентской библиотеки его имени в Техасе. Об этом сообщает сайт учебного заведения.

По данной информации, бывший глава Белого дома будет похоронен на участке его семьи рядом со зданием библиотеки. В этом же месте покоится его жена Барбара Буш, а также их дочь Робин.

Отмечается, что церемония будет закрытой. Однако, согласно информации на сайте учебного заведения, студенты и преподаватели смогут наблюдать за траурной процессией. Как ожидается, она начнется около 16:00 по центральноамериканскому времени (около полуночи по Киеву).

Гроб с телом политика доставят в Колледж-Стейшен на поезде в сопровождении членов семьи и близких друзей. Как сообщили в аппарате экс-президента, перед этим пройдет прощание в Хьюстоне в епископальной церкви святого Мартина.

С понедельника и до среды попрощаться с бывшим американским лидером можно будет в Вашингтоне. Гроб с его телом установят в Капитолии. В среду, 5 декабря состоится мемориальная служба в Кафедральном соборе американской столицы. В этот день в стране будет объявлен траур.

Напомним, бывший глава Белого дома, 41-й президент США Джордж Буш-старший, умер 1 декабря на 95-м году жизни. Политик руководил Соединенными Штатами с 1989 по 1993 год и стал рекордсменом среди президентов США по долголетию. В последние годы жизни он страдал болезнью Паркинсона и был вынужден передвигаться в инвалидной коляске.

Ранее слова соболезнования в связи со смертью Буша-старшего выразили действующий президент США Дональд Трамп, его предшественник Барак Обама, сын Джордж Буш-младший, а также украинские пользователи сети, напомнившие о его "украинской ошибке".

Также президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования в связи со смертью 41-го президента США Джорджа Буша-старшего"Не стало президента США Джорджа Буша-старшего. Настоящий лидер и государственник", - сказал Порошенко.
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