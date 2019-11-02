Стало известно, где может состоятся подписание торговых договоренностей США и Китая

Американский лидер заявил об этом журналистам в Вашингтоне перед вылетом в штат Миссисипи

/ Фото: AFP

Подписание торговых договоренностей между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином может состояться в штате Айова. Об этом американский лидер заявил журналистам в Вашингтоне перед вылетом в штат Миссисипи.

"В том, что касается соглашения с Китаем, дело движется. Китай очень хочет соглашения, и у нас хорошие отношения. Посмотрим, что получится. Я не люблю обсуждать договоренности до тех пор, пока они не заключены", — сказал он.

"Мы рассматриваем пару различных мест", — отметил Трамп, отвечая на вопрос об альтернативной площадке для встречи лидеров США и Китая после того, как президент Чили отменил саммит в Сантьяго, где они могли заключить первый вариант соглашения.

"Я бы сделал это (подписал договоренности — прим. Ред) в США", — заявил американский лидер. "И он тоже", — добавил Трамп, отвечая на вопрос о том, согласен ли с этим предложением Си Цзиньпин. "Мы думаем по поводу Айовы. В первую очередь я хочу заключить сделку, но мы думаем по поводу Айовы", — подчеркнул он.

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Лидеры США и Китая должны были встретиться на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сантьяго 16 и 17 ноября. Существовала вероятность, что первый вариант торгово-экономического соглашения между двумя странами будет заключен именно на этом мероприятии. Однако президент Чили Себастьян Пиньера в среду заявил, что вынужден отменить форум из-за массовых антиправительственных протестов в стране.

Напомним, что, несмотря на переговоры, торговая война между США и Китаем продолжается. 1 сентября Штаты и КНР ввели дополнительные таможенные тарифы на товары друг друга.

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США ввели таможенные сборы на уровне 15% для товаров из Китая на сумму более 125 млрд долларов. Новые пошлины будут распространяться, в частности, на компьютерные колонки, наушники Bluetooth и разного рода обувь.

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Президент США Дональд Трамп при этом заявил, что его целью является снижение зависимости США от Китая, и вновь призвал американские компании найти альтернативных поставщиков за пределами Китая.

В ответ Китай начал вводитьдополнительные пошлины на некоторые товары из США на общую сумму 75 млрд долларов. Дополнительные тарифы в размере 5% и 10% были наложены на 1717 наименований товаров, произведенных в США. Кроме того, Пекин впервые повысил таможенный сбор до 5% на американскую сырую нефть.

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