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Стало известно, когда точно состоиться саммит лидеров G20 в видеоформате

26 марта, 04:19

Елена Кузьмич

Президент США примет участие в видеоконференции „двадцатки“

Саммит лидеров Группы двадцати (G20 – ред) в формате видеоконференции начнется в четверг в 08:00 (14:00 по Киеву). Об этом говорится в распространенном в графике пресс-службы президента США.

"Президент США примет участие в видеоконференции „двадцатки" в 08:00", — отмечается в сообщении Белого дома. Совещание будет носить закрытый характер.

Ранее Саудовское агентство печати сообщило, что Эр-Рияд планирует на неделе, начинающейся 23 марта, созвать в виртуальном формате внеочередной саммит G20 для обсуждения ситуации с коронавирусом. Саудовская Аравия в этом году председательствует в G20, традиционный ежегодный саммит "двадцатки" запланирован в королевстве на ноябрь.

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Напомним, что вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.

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В Италии от коронавируса уже умерли 7500 человек

Больше о том, как планета пытается побороть эпидемию, вы можете узнать в онлайн-хронике "Мир противостоит коронавирусу: онлайн-карта и все подробности" на нашем сайте.

Пандемия коронавируса вносит коррективы в жизнь европейцев. Так в Германии через контакт с больным из дома теперь работает Ангела Меркель, а в Великобритании продумали, кто заменит руководителя правительства, если вирус доберется и до него.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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видео саммит G20 Дональд Трамп

Источник: ТАСС

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