Стало известно, когда точно состоиться саммит лидеров G20 в видеоформате

Саммит лидеров Группы двадцати (G20 – ред) в формате видеоконференции начнется в четверг в 08:00 (14:00 по Киеву). Об этом говорится в распространенном в графике пресс-службы президента США.
"Президент США примет участие в видеоконференции „двадцатки" в 08:00", — отмечается в сообщении Белого дома. Совещание будет носить закрытый характер.
Ранее Саудовское агентство печати сообщило, что Эр-Рияд планирует на неделе, начинающейся 23 марта, созвать в виртуальном формате внеочередной саммит G20 для обсуждения ситуации с коронавирусом. Саудовская Аравия в этом году председательствует в G20, традиционный ежегодный саммит "двадцатки" запланирован в королевстве на ноябрь.
Напомним, что вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.
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