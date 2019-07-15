Стало известно, кого Трамп выдвинул на пост постоянного главы Пентагона
Новым и. о. главы ведомства временно станет министр ВМС США Ричард Спенсер
Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру исполняющего обязанности министра обороны страны Марка Эспера для назначения на эту должность на постоянной основе. Об этом сообщается в заявлении пресс-службы Белого дома.
"Уведомление о выдвижении на должность направлено в Сенат: Марк Эспер из штата Вирджиния на должность министра обороны", — говорится в документе.
Согласно процедуре утверждения на пост министра обороны, лицо, находящееся в статусе исполняющего обязанности, не может занять должность министра. В связи с этим, новым и. о. главы ведомства временно станет министр ВМС США Ричард Спенсер.
Эспер – ветеран войны с Ираком 1990-1991 года. Он ушел в отставку в звании подполковника. Эспер работал в исследовательском центре "Наследие", в аппарате Сената и в коммерческих структурах. В ноябре 2017 года Эспер стал министром Армии США.
Президент США Дональд Трамп объявил ранее о том, что Шанахан берет самоотвод, а на должность министра обороны будет выдвинута кандидатура Эспера. Трамп написал в своем Twitter, что Шанахан сам принял решение взять самоотвод. Ранее появились данные о том, что Трамп недоволен Шанаханом и рассматривает возможность назначения на пост шефа Пентагона кого-то другого. Это кадровое назначение подлежит утверждению Сенатом Конгресса США.
Шанахан исполнял обязанности главы Минобороны США с января этого года в связи с отставкой Джеймса Мэттиса. Эспер с 20 ноября 2017 года занимает должность министра армии США. До этого он работал в одном из крупнейших подрядчиков Пентагона — компании Raytheon.
Напомним, глава Пентагона Мэттис ушел в отставку из-за разногласий с президентом США Дональдом Трампом. Он не поддержал решение о выведении войск США из Сирии.
Также стало известно, что бывший заместитель Мэттиса пересел в кресло своего начальника. По его словам, Пентагон и дальше будет сосредоточен на защите американцев, а также он выразил уважение Мэттису за проделанную работу.
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