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Стало известно, кого Трамп выдвинул на пост постоянного главы Пентагона

15 июля, 23:20

Новым и. о. главы ведомства временно станет министр ВМС США Ричард Спенсер

Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру исполняющего обязанности министра обороны страны Марка Эспера для назначения на эту должность на постоянной основе. Об этом сообщается в заявлении пресс-службы Белого дома.

"Уведомление о выдвижении на должность направлено в Сенат: Марк Эспер из штата Вирджиния на должность министра обороны", — говорится в документе.

Согласно процедуре утверждения на пост министра обороны, лицо, находящееся в статусе исполняющего обязанности, не может занять должность министра. В связи с этим, новым и. о. главы ведомства временно станет министр ВМС США Ричард Спенсер.

Эспер – ветеран войны с Ираком 1990-1991 года. Он ушел в отставку в звании подполковника. Эспер работал в исследовательском центре "Наследие", в аппарате Сената и в коммерческих структурах. В ноябре 2017 года Эспер стал министром Армии США.

Президент США Дональд Трамп объявил ранее о том, что Шанахан берет самоотвод, а на должность министра обороны будет выдвинута кандидатура Эспера. Трамп написал в своем Twitter, что Шанахан сам принял решение взять самоотвод. Ранее появились данные о том, что Трамп недоволен Шанаханом и рассматривает возможность назначения на пост шефа Пентагона кого-то другого. Это кадровое назначение подлежит утверждению Сенатом Конгресса США.

Шанахан исполнял обязанности главы Минобороны США с января этого года в связи с отставкой Джеймса Мэттиса. Эспер с 20 ноября 2017 года занимает должность министра армии США. До этого он работал в одном из крупнейших подрядчиков Пентагона — компании Raytheon.

Напомним, глава Пентагона Мэттис ушел в отставку из-за разногласий с президентом США Дональдом Трампом. Он не поддержал решение о выведении войск США из Сирии.

Также стало известно, что бывший заместитель Мэттиса пересел в кресло своего начальникаПо его словам, Пентагон и дальше будет сосредоточен на защите американцев, а также он выразил уважение Мэттису за проделанную работу.

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Тег США, Пентагон, Трамп, оборона, глава, должность

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Источник:

ТАСС

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