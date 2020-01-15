Стало известно, сколько может длиться судебный процесс над Трампом в Сенате

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Судебный процесс в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа в Сенате Конгресса США может продлиться не более двух недель. Об этом заявила газета The New York Times, ссылаясь на высокопоставленных представителей американской администрации.

Так, источники газеты подчеркивают, что дата начала голосования в Палате представителей Конгресса США по кандидатурам обвинителей была отложена на слишком долгий срок. В связи с этим они считают крайне маловероятным, что сам судебный процесс в Сенате может продлиться дольше, чем две недели с момента его начала. В то же время источники издания в Сенате указывают на то, что процесс может занять от трех до пяти недель.

Палата представителей Конгресса США проголосовала за передачу обвинительного заключения против Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента в Сенат. Главе Белого дома инкриминируют две статьи обвинения: злоупотребление властью и препятствование расследованию Конгресса. Документ также одобряет семь обвинителей, которые будут представлять Палату представителей на судебном процессе. Это глава спецкомитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф, председатель юридического комитета Джерролд Надлер, глава комитета по административным вопросам Зои Лофгрен, а также конгрессмены Хаким Джеффрис, Вал Демингс, Джейсон Кроу и Сильвия Гарсия. Также резолюция предусматривает финансирование из бюджета самой процедуры импичмента.

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Демократы, как ожидается, передадут обвинительное заключение лидеру республиканского большинства в Сенате Митчу Макконнелу. Как заявлял ранее сам Макконнелл, процесс в верхней палате может начаться 21 января.

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24 сентября Палата представителей Конгресса США объявила о запуске процедуры импичмента в отношении Трампа. Демократическая партия смогла инициировать этот процесс благодаря тому, что располагает большинством в нижней палате законодательного органа. Поводом для начала расследования в рамках процедуры импичмента послужили предположения об оказании главой Белого дома давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью навредить политическим оппонентам Трампа в США.

Палата представителей уже утвердила обвинительное заключение в отношении президента, состоящее из двух статей: злоупотребление властью и препятствование проводимому Конгрессом расследованию. Обвинения теперь должны быть переданы в Сенат, где процедура импичмента превратится в судебный процесс. Сенаторы на нем выполняют функции присяжных, а нижняя палата законодательного органа США фактически выступает стороной обвинения. Руководить процессом будет председатель Верховного суда США.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Нэнси Пелоси провела несколько встреч за закрытыми дверями с представителями демократов в Палате представителей, чтобы определиться с тем, кто станет "менеджерами импичмента".

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