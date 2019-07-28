Столтенберг посоветовал членам НАТО готовиться "к смерти" ракетного договора

Ранее США вышли из этого договора, указывая на его невыполнение Россией

Йенс Столтенберг. Фото: AFP

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал страны – члены НАТО готовиться к прекращению действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Соответствующее заявление Столтенберг сделал в интервью Der Spiegel, выдержки из которого журнал публикует в пятницу, 26 июля, пишет DW.

"К сожалению, мы не видим никаких признаков того, что Россия готова выполнять свои международные обязательства в рамках ДРСМД", - заявил он. "Если РФ не сделает этого до 2 августа, договор "умрет", – предупредил Столтенберг.

Ранее в комментарии газете Frankfurter Allgemeine Zeitung генсек альянса писал, что "Россия расторгла ДРСМД и тем самым создала серьезную угрозу нашей безопасности". "Москва должна использовать свой последний шанс, чтобы спасти" это соглашение, подчеркивал он. "В противном случае она будет нести полную ответственность за прекращение действия договора, в результате которого мир станет менее стабильным для всех нас", – указывал Йенс Столтенберг.

При этом он предупредил, что Россия уже разработала новую ядерную ракетную систему средней дальности и даже разместила ее. Конкретного места базирования он, однако, не назвал.

Ранее Столтенберг заявил, что если Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности не удастся спасти, НАТО даст ответ в форме самозащиты.

Ранее США вышли из этого договора, указывая на его невыполнение Россией. "Мы тщательно выполняли договор, а Россия в это время раз за разом нарушала его требования. Именно поэтому я объявил, что США официально выходят из ДРСМД", – заявил президент США Дональд Трамп в начале года.

Официально США выйдут из Договора 2 августа. Этого может не произойти, если Россия примет решение уничтожить новую ракету средней дальности, которая, как считают в НАТО, нарушает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Подписанное США и СССР в 1987-м году соглашение позволило значительно уменьшить угрозу ядерной войны на территории Европейского континента.

О видении президента США Дональда Трампа, каким должен быть новый ракетный договор, вы можете узнать в видеосюжете:

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