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Столтенберг рассказал, что решение об убийстве Сулеймани США принимали самостоятельно

6 января, 20:21

«Это было решение, принятое США без участия коалиции против ИГ и НАТО», - сказал Столтенберг

Йенс Столтенберг. Фото: REUTERS/Francois Lenoir

Йенс Столтенберг. Фото: REUTERS/Francois Lenoir

США приняли решение о ликвидации командующего иранским спецподразделением "Кудс" Касема Сулеймани самостоятельно, без НАТО и коалиции по борьбе против террористической группировки "Исламское государство".

Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Это было решение, принятое США без участия коалиции против ИГ и НАТО", – сказал он.

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Столтенберг пояснил, что американская сторона предоставила союзникам по НАТО пояснения по поводу того, почему Вашингтон решил ликвидировать Сулеймани. Но подробностей обяснений генсек НАТО раскрывать не стал.

Ранее в Тегеране прошли похорони Сулеймани.

Напомним, что 63-летний генерал-лейтенант "Аль-Кудс" Касем Сулеймани был убит на рассвете 3 января под Багдадом, куда прибыл для встречи с командирами иракской милиции – беспилотник подорвал два автомобиля, в которых, кроме Сулеймани, находился заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака Абу Махди аль-Мухандис. Место иранского военачальника уже занял его заместитель – бригадный генерал Исмаил Каани.

Духовный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи осудил убийство командира иранского спецназа и пообещал отомстить тем, кто за этим стоит. Хаменеи также объявил трехдневный общенациональный траур. А президент Хасан Рухани обещал отреагировать на случившееся "более ожесточенным противостоянием" Америке.

Пентагон взял ответственность за ликвидацию, отметив, что операция проводилась по указанию президента США Дональда Трампа. Непосредственной причиной удара считается попытка штурма американского посольства в Багдаде, предпринятая 31 декабря, ответственность за которую США возложили на Тегеран.

Как известно, спецподразделение "Аль-Кудс" занимается проведением спецопераций за пределами Ирана. "Аль-Кудс" под руководством Сулеймани оказывало военную поддержку группировкам ХАМАС и "Хезболла" в Палестине и Ливане, а также сыграло важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Начиная с 2012 года Сулеймани помогал правительству диктатора Башара Асада переломить ход гражданской войны в Сирии и отбить стратегические города и территории у повстанческих группировок.

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США НАТО убийство Ближний Восток Йенс Столтенберг Касем Сулеймани

Источник: Интерфакс-Украина

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