Стоял выбор между деньгами и демократией: в штабе Байдена прокомментировали отказ Twitter от политической рекламы

Мы ценим то, что в Twitter признают необходимость не разрешать размещение в качестве рекламы клеветы, - заявили в штабе Байдена

Джо Байден. Фото: REUTERS/Steve Marcus

Американская компания Twitter предпочла демократию стремлению к наживе, объявив о решении прекратить размещение на своей платформе политической рекламы. Об этом говорится в заявлении, опубликованном предвыборным штабом бывшего вице-президента Джозефа Байдена, являющегося претендентом на выдвижение кандидатом от Демократической партии на выборах президента США 2020 года.

"Мы ценим то, что в Twitter признают необходимость не разрешать размещение в качестве рекламы клеветы, подобной той, которая раздается из предвыборного штаба президента США Дональда Трампа. Было бы достойным сожаления предполагать, что у медийных организаций остается только один путь добиться такой цели — полный отказ от политической рекламы. Однако если стоит выбор между деньгами и целостностью нашей демократии, воодушевляет то, что жажда прибыли не возобладала хотя бы один раз", — говорится в заявлении штаба Байдена.

Для Трампа Twitter является одним из предпочтительных средств прямого общения с избирателями, позволяющим обходить "посредника" в лице ведущих американских СМИ. Они в своем большинстве настроены крайне критически по отношению к нынешнему хозяину Белого дома. Джозеф Байденсейчас является наиболее вероятным соперником Трампа от Демократической партии на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах.

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Об отказе от размещения политической рекламы в сервисе микроблогов объявил генеральный директор Twitter Джек Дорси. По его словам, решение людей о поддержке того или иного политического деятеля или партии не должно быть навязано посредством покупки рекламных объявлений. Дорси не считает уместными в данном случае аргументы скептиков в пользу свободы слова, так как речь идет конкретно о плате за охват аудитории.

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Глава Twitter подчеркнул, что окончательно список изменений в политике компании будет опубликован 15 ноября, при этом в нем будет ряд исключений. Так, к примеру, руководство компании по-прежнему будет разрешать рекламу, агитирующую к участию в выборах, но не пропагандирующую поддержку каких-либо конкретных кандидатов. Изменения вступят в силу 22 ноября.

Напомним, недавно из-за сбоя соцсеть случайно удалила данные пользователей за 12 лет. Также недавно Facebook за полгода удалил более 3 млрд фейковых аккаунтов.

Добавим, что Facebook, Instagram и WhatsApp хоть и выглядят отдельными социальными сетями, но в наши дни все больше используют общую архитектуру и взаимосвязаны. Facebook, по сообщениям, усиливает управленческий контроль над другими платформами, о монополии предупреждал бывший разработчик знаменитого мессенджера.

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