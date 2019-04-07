Стратегические бомбардировщики США B-52 покинули Европу
Самолеты из Англии в США возвращались не сразу все одновременно, а тройками
Американские стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress, которые были переброшены в Британию в марте, покинули Европу и отправились в место постоянно дислокации в США. Это подтверждается данными западных авиадиспетчерских служб.
Отмечается, три из шести временно размещенных на авиабазе Фэрфорд в Англии американских бомбардировщика, которые способны нести ядерные крылатые ракеты большой дальности и авиабомбы, отправились в пункт постоянно дислокации еще днем 6 апреля.
До того, в пятницу, на свою авиабазу Барксдейл (штат Луизиана) уже вернулись три американских бомбардировщика B-52H Stratofortress.
Напомним, в марте США перебросили в Европу стратегические бомбардировщики. Бомбардировщики B-52 Stratofortress приземлилась на авиабазе Великобритании Фэйрфорд.
В тот же день, 21 марта, истребители РФ перехватили американский бомбардировщик B-52 над нейтральными водами Балтийского моря. В воздух были подняты два Су-27 и они вынудили американцев развернуться.
Спустя пару дней стратегические бомбардировщики США появились у границ России в районе Балтики. Два американских самолета были обнаружены российскими средствами контроля воздушного пространства на значительном удалении от государственной границы Российской Федерации и взяты на сопровождение самолетами Су-27.
В свою очередь в Кремле отреагировали на полеты бомбардировщика США у границ России. Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков считает, что такие действия американцев не ведут к укреплению атмосферы безопасности и стабильности в Европе.
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