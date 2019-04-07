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Стратегические бомбардировщики США B-52 покинули Европу

Сегодня, 12:38

Самолеты из Англии в США возвращались не сразу все одновременно, а тройками

Фото: flickr.com/Steve Elliott
Фото: flickr.com/Steve Elliott.
Стратегические бомбардировщики США B-52 покинули Европу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/9c5/990/5ca9c5990a80d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/9c5/990/5ca9c5990a80d.jpg США Самолеты из Англии в США возвращались не сразу все одновременно, а тройками

Американские стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress, которые были переброшены в Британию в марте, покинули Европу и отправились в место постоянно дислокации в США. Это подтверждается данными западных авиадиспетчерских служб.

Отмечается, три из шести временно размещенных на авиабазе Фэрфорд в Англии американских бомбардировщика, которые способны нести ядерные крылатые ракеты большой дальности и авиабомбы, отправились в пункт постоянно дислокации еще днем 6 апреля.

До того, в пятницу, на свою авиабазу Барксдейл (штат Луизиана) уже вернулись три американских бомбардировщика B-52H Stratofortress.

Напомним, в марте США перебросили в Европу стратегические бомбардировщики. Бомбардировщики B-52 Stratofortress приземлилась на авиабазе Великобритании Фэйрфорд.

В тот же день, 21 марта, истребители РФ перехватили американский бомбардировщик B-52 над нейтральными водами Балтийского моря. В воздух были подняты два Су-27 и они вынудили американцев развернуться.


Спустя пару дней стратегические бомбардировщики США появились у границ России в районе Балтики. Два американских самолета были обнаружены российскими средствами контроля воздушного пространства на значительном удалении от государственной границы Российской Федерации и взяты на сопровождение самолетами Су-27.

В свою очередь в Кремле отреагировали на полеты бомбардировщика США у границ России. Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков считает, что такие действия американцев не ведут к укреплению атмосферы безопасности и стабильности в Европе.

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Тег США, Европа, британия, бомбардировщик, B-52

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Источник:

Интерфакс

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