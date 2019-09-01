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Стрельба в американской Одессе: два человека открыли огонь в магазине

1 сентября, 02:50

Трампа проинформировали о стрельбе в Техасе

Фото: texastribune.org

Фото: texastribune.org

Пять человек погибли и еще по меньшей мере 21 получил ранения в результате стрельбы в американском городе Одесса (штат Техас). Об этом сообщил в субботу на пресс-конференции представитель местной полиции. Трансляцию вела телекомпания Эн-би-си.

"Что касается потерь среди гражданского населения, у нас по меньшей мере 21 пострадавший и не менее пяти погибших", — сказал представитель полиции. По его словам, в результате инцидента также пострадали три сотрудника правоохранительных органов.

Министр юстиции — генеральный прокурор Соединенных Штатов Уильям Барр проинформировал президента США Дональда Трампа о стрельбе в Техасе. Об этом хозяин Белого дома написал в субботу на своей странице в "Твиттере".

"Только что был проинформирован генпрокурором Уильямом Барром о стрельбе в Техасе. ФБР и правоохранительные органы задействованы", — говорится в сообщении.

Ранее полиция округа Мидленд сообщила в "Фейсбуке" о том, что два человека открыли стрельбу в магазине Home Depot ("Хоум дипо") в соседнем городе Одесса. Они скрылись на легковом автомобиле Toyota ("Тойота") и почтовом фургоне.

Напомним, что 3 августа в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в Эль-Пасо произошла стрельба, в результате которой погибли 22 человека.

Кроме того, в одном из парков в городе Чикаго в американском штате Иллинойс неизвестный из машины открыл стрельбу по людям. А в результате стрельбы, которая произошла в ночь на воскресенье в американском городе Дейтон, погибли по меньшей мере девять человек, еще 16 получили ранения.

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