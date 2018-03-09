Стрельба в американской школе: полиция арестовала старшеклассника

Вчера, 23:55

В Алабаме юноша убил одного и ранил двоих одноклассников

Скриншот
Скриншот

В американском штате Алабама ученик школы в городе Бирмингем устроил стрельбу, ранив троих одноклассников, один из которых умер.

"Один человек был взят под стражу в связи со стрельбой, в результате которой один ученик погиб и двое были ранены в средней школе штата Алабама", – передает CNN со ссылкой на заявление полиции.

Следователи выясняют обстоятельства дела, в частности то, как ученик мог пронести оружие через металлодетекторы, которыми оборудована школа, а на ее территории дежурят представители охранных структур.

Ранее сообщалось, что ученик 10-го класса якобы случайно выстрелил, показывая оружие. В полиции это не подтверждают, собираясь изучить записи с камер видеонаблюдения.

Напомним,  2 марта в США произошла стрельба в Центральном университете штата Мичиган, в результате чего погибли два человека. По предварительной информации, они не были студентами. Подозреваемый – 19-летний Джеймс Эрик Дэвис-младший. Его задержали сегодня, 3 марта.

Двое погибших в результате стрельбы в общежитии университета в американском штате Мичиган оказались родителями нападающего. По данным полиции, пара приехала в университет, чтобы забрать своего сына домой на недельные весенние каникулы, но 19-летний парень открыл стрельбу по родителям.
США, школа, стрельба

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

США

Фото: AFP

В США снежный шторм оставил без света более миллиона людей

Вчера, 22:08

Синоптики обещали американцам скорость ветра 88 км/ч и мощные снегопад

США

Войска НАТО. Фото: AFP

В Европе пройдут крупнейшие учения НАТО

Вчера, 13:48

Они могут стать наиболее масштабными со времен холодной войны
Загрузка...

Россия

Фото: Pixabay

Россия оказалась в списке стран-лидеров по количеству роскошных яхт

Вчера, 02:25

Богчи из РФ занимают второе место, на первом месте - жители США

Одесса

В Одессе со стрельбой задержали мигрантов

7 Марта, 23:24

Во время проверки документов мужчины пытались скрыться на автомобиле и совершили наезд на полицейских
Загрузка...