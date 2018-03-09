Стрельба в американской школе: полиция арестовала старшеклассника

В Алабаме юноша убил одного и ранил двоих одноклассников

В американском штате Алабама ученик школы в городе Бирмингем устроил стрельбу, ранив троих одноклассников, один из которых умер.

"Один человек был взят под стражу в связи со стрельбой, в результате которой один ученик погиб и двое были ранены в средней школе штата Алабама", – передает CNN со ссылкой на заявление полиции.

Следователи выясняют обстоятельства дела, в частности то, как ученик мог пронести оружие через металлодетекторы, которыми оборудована школа, а на ее территории дежурят представители охранных структур.

Ранее сообщалось, что ученик 10-го класса якобы случайно выстрелил, показывая оружие. В полиции это не подтверждают, собираясь изучить записи с камер видеонаблюдения.

Напомним, 2 марта в США произошла стрельба в Центральном университете штата Мичиган, в результате чего погибли два человека. По предварительной информации, они не были студентами. Подозреваемый – 19-летний Джеймс Эрик Дэвис-младший. Его задержали сегодня, 3 марта.

Двое погибших в результате стрельбы в общежитии университета в американском штате Мичиган оказались родителями нападающего. По данным полиции, пара приехала в университет, чтобы забрать своего сына домой на недельные весенние каникулы, но 19-летний парень открыл стрельбу по родителям.