Стрельба в США: стали известны подробности трагедии с четырьмя погибшими

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Перестрелка в Нью-Йорке, во время которой были убиты четыре человека и еще четверо ранены, произошла в подпольном казино Бруклина. Об этом сообщает Голос Америки.

"Полицейские прибыли на место стрельбы после звонка в службу спасения, который поступил с авеню Ютика в Бруклине. Все погибшие – мужчины в возрасте от 32 до 49 лет", – говорится в сообщении.

В полиции предположили, что причиной стрельбы могла стать ссора из-за результатов карточной партии. Также копы не исключают и версию грабежа.

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Незаконное казино действовало в скудно обставленной квартире на первом этаже жилого дома, где полицейские нашли доказательства незаконного игорного бизнеса – игральные карты и оружие.

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Напомним, ранее в одном из заведений Днепровского района Киева нетрезвый мужчина из пистолета обстрелял компанию отдыхающих – двух женщин и мужчину. По данным полиции, на мужчину начала лаять собака. Это и послужило поводом для выпившего посетителя открыть огонь.

Кроме этого, мы писали, что в Виннице неизвестный выстрелил в окно трамвая . В результате пострадал один пассажир. В общественный транспорт выстрелили металлическим шариком. Пострадавшего мужчину отправили в больницу, где ему оказали необходимую помощь и отпустили домой.

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