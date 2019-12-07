Стрельба во Флориде: возле авиабазы задержали шесть саудовцев

/ Фото: Navy/Patrick Nichols/Handout via REUTERS

После стрельбы на территории авиабазы американских ВМС Пенсакола во Флориде задержали шесть подданных Саудовской Аравии. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на должностное лицо Соединенных Штатов.

По словам источника, саудовцев уже взяли под стражу и допрашивают. Их задержали около авиабазы.

Ранее мы сообщали, что стрельбу на авиабазе во Флориде, которая привела к смерти четырех человек, включая стрелка, устроил военнослужащий саудовских ВВС. Мужчина проходил обучение в Штатах. Следователи выясняют, был ли инцидент связан с терактом.

Видео: Reuters

Напомним, недавно на верфи на территории базы ВМС США Перл-Харбор произошла стрельба, жертвами которой стали два человека. Огонь открыл мужчина, который служил в ВМС США. После содеянного он застрелился.

А 3 августа в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в Эль-Пасо произошла стрельба, в результате которой погибли 22 человека. На следующий день стрельбу устроили в центре Дейтона, были убиты девять человек.

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