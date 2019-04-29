Стрельба во время пикников в США: появился комментарий полиции и властей

Власти считают, что кто-то из жителей города точно знает, кто стрелял

Фото: Associated Press

Неизвестный открыл огонь по людям, которые собрались на пикники на одной из улиц Балтимора. В результате стрельбы семь человек получили ранения, один из них скончался, сообщил комиссар полиции города. Об этом сообщил сайт "Голос Америки".

Власти сообщили, что стрельба произошла 28 апреля в западной части города. Комиссар полиции Майкл Харрисон сообщил, что чернокожий мужчина подошел к людям и начал стрелять. По его словам, это была "очень трагическая, очень трусливая стрельба".

Также он сказал, что стрельба была "очень целенаправленной", но о возможных мотивах говорить не стал, только добавил, что в тот момент на противоположных сторонах улицы проходило два пикника, и гильзы от патронов были найдены в двух разных местах. Это свидетельствует о возможном втором стрелке или о том, что кто-то открыл ответный огонь.

После стрельбы злоумышленник скрылся.

Один из раненных потерял сознание за стоящей рядом церковью и скончался на месте.

"Это никак не было связано с церковью. Я хочу заявить об этом очень четко", – заявил исполняющий обязанности мэра Джек Янг.

Харрисон и Янг призвали общественность помочь следователям.

"Кому-то что-то известно, такие вещи не происходят случайно. Люди знают, кто устраивает такую стрельбу", – сказал Янг.

Напомним, в США полицейский открыл стрельбу по автомобилю мужчины, подозреваемого в ограблении ресторана в штате Оклахома США. В результате по меньшей мере три ребенка получили ранения.

Также в городе Лос-Анджелес в американском штате Калифорния произошла стрельба. Ранены пять человек, всех их госпитализировали.

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