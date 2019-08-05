Стрельбу в Техасе будут расследовать как внутренний терроризм

Расстрел людей в техасском городе Эль-Пасо будут рассматривать как внутренний терроризм.
Об этом сообщили американские власти в воскресенье, 4 августа, передает Deutsche Welle.
Местный прокурор уже объявил, что будет ходатайствовать о смертной казни для нападавшего, заявив, что он "потерял право быть среди нас".
В расстреле людей подозревают 21-летнего Патрика Крузиуса. В полиции рассказали, что арестовали его без всякой стрельбы, и отметили, что он сотрудничает со следствием. "В принципе, он ничего не скрывал. Ему были заданы конкретные вопросы, и он ответил так, как нужно было ответить", – сказал шеф полиции Эль-Пасо Грег Аллен.
Сейчас правоохранители расследуют, расстрелял ли нападавший людей в Эль-Пасо на почве ненависти. Подозрения в этом появились после того, как была найдена страница в соцсети Twitter, которая, вероятно, принадлежит злоумышленнику. На ней есть сообщения о том, что якобы латиноамериканцы, которые прибывают в США, заменят стареющих белых избирателей. По мнению автора, это может повлечь победу демократов в Техасе и их победу на выборах президента.
Напомним, стрельба произошла в американском городе Эль-Пасо, штат Техас. В результате погибли 19 человек, еще 40 получили ранения. В связи с произошедшим задержан один подозреваемый — 21-летний Патрик Крузиус. Под стражу взят еще один человек, но пока неизвестно, причастен ли он к стрельбе.
А в одном из парков города Чикаго в американском штате Иллинойс неизвестный из машины открыл стрельбу по людям. Инцидент произошел в ночь на воскресенье в центре города. Состояние одного из пострадавших оценивается как критическое. На данный момент правоохранители разыскивают стрелка. Полиция ведет расследование обстоятельств происшествия.
Кроме того, в результате стрельбы, которая произошла в ночь на воскресенье в американском городе Дейтон, погибли по меньшей мере девять человек, еще 16 получили ранения. Стрельба произошла возле бара Нед Пепперс на Ист-Пятой улице. Также известно, что преступник открыл огонь после того, как его не пустили в заведение. Он использовал длинное ружье с несколькими выстрелами. Преступника застрелили сотрудники сил безопасности.
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