Местный прокурор уже объявил, что будет ходатайствовать о смертной казни для нападавшего

/ Фото: AFP

Стрельбу в Техасе будут расследовать как внутренний терроризм https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0,%20%D0%A1%D0%A8%D0%90,%20%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0,%20%D0%A1%D0%A8%D0%90,%20%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82 2019-08-05T03:45:00+03:00 США Местный прокурор уже объявил, что будет ходатайствовать о смертной казни для нападавшего

Расстрел людей в техасском городе Эль-Пасо будут рассматривать как внутренний терроризм.

Об этом сообщили американские власти в воскресенье, 4 августа, передает Deutsche Welle.

Местный прокурор уже объявил, что будет ходатайствовать о смертной казни для нападавшего, заявив, что он "потерял право быть среди нас".

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В расстреле людей подозревают 21-летнего Патрика Крузиуса. В полиции рассказали, что арестовали его без всякой стрельбы, и отметили, что он сотрудничает со следствием. "В принципе, он ничего не скрывал. Ему были заданы конкретные вопросы, и он ответил так, как нужно было ответить", – сказал шеф полиции Эль-Пасо Грег Аллен.

Сейчас правоохранители расследуют, расстрелял ли нападавший людей в Эль-Пасо на почве ненависти. Подозрения в этом появились после того, как была найдена страница в соцсети Twitter, которая, вероятно, принадлежит злоумышленнику. На ней есть сообщения о том, что якобы латиноамериканцы, которые прибывают в США, заменят стареющих белых избирателей. По мнению автора, это может повлечь победу демократов в Техасе и их победу на выборах президента.

Напомним, стрельба произошла в американском городе Эль-Пасо, штат Техас. В результате погибли 19 человек, еще 40 получили ранения. В связи с произошедшим задержан один подозреваемый — 21-летний Патрик Крузиус. Под стражу взят еще один человек, но пока неизвестно, причастен ли он к стрельбе.

А в одном из парков города Чикаго в американском штате Иллинойс неизвестный из машины открыл стрельбу по людям. Инцидент произошел в ночь на воскресенье в центре города. Состояние одного из пострадавших оценивается как критическое. На данный момент правоохранители разыскивают стрелка. Полиция ведет расследование обстоятельств происшествия.

Кроме того, в результате стрельбы, которая произошла в ночь на воскресенье в американском городе Дейтон, погибли по меньшей мере девять человек, еще 16 получили ранения. Стрельба произошла возле бара Нед Пепперс на Ист-Пятой улице. Также известно, что преступник открыл огонь после того, как его не пустили в заведение. Он использовал длинное ружье с несколькими выстрелами. Преступника застрелили сотрудники сил безопасности.

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