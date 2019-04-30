Теперь будут платить: Трамп решил заработать денег на контроле за мигрантами

Президент США несколько упростил процедуру рассмотрения заявлений о временном разрешении на въезд и работу, которые станут платными

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Carlos Barria.

Президент США Дональд Трамп своим указом ввел новые меры по контролю над потоком мигрантов, которые хотят получить убежище в США. Согласно новым правилам, мигранты, которые хотят получить в США убежище или временную работу, смогут это сделать при условии оплаты услуги за более быстрое рассмотрение заявок.

В числе мер, которые ввел Трамп – рассмотрение заявлений о предоставлении в течение 180 дней, введение оплаты за рассмотрение заявлений и предоставление временного разрешения на работу, а также запрет на выдачу подобных разрешений тем, кто незаконно перешел границу.

"Цель данного меморандума – обеспечить выполнение процедур, связанных с предоставлением убежища и предотвратить злоупотребления в ходе этого процесса", – говорится в документе.

Согласно законам, любой человек, который просит убежище на пограничном пункте на американской границе, имеет право на рассмотрение его запроса. Но это может затянуться на несколько лет. Для миллионов нелегалов таким образом открываются двери в страну. Подавляющее большинство не получают убежища и живут в стране нелегально. Администрация Трампа предпринимает различные шаги, в том числе, возвращение этих людей в Мексику на время рассмотрения заявлений об убежище и сооружения иммиграционных центров. Подобные мероприятия периодически признаются американскими судами как незаконные.

Напомним, Министерство обороны США направило дополнительно около 320 военнослужащих для оказания не связанной с правоохранительными функциями помощи сотрудникам министерства внутренней безопасности (МВБ) на границе с Мексикой.

В свою очередь мексиканские власти заявили, что не намерены создавать препятствий для жителей центральноамериканских стран, желающих попасть в США через Мексику.

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан одобрил использование миллиарда долларов из бюджета ведомства на возведения участка стены протяженностью в 91 км на границе США с Мексикой.

Однако, как сообщалось, в новом бюджете Трамп просит на стену с Мексикой еще 8,6 млрд долларов. Планируется, что траты будут заложены в федеральный бюджет страны на 2020 год.

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